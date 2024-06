Ciro Silva anuncia querella contra López Aliaga por declaraciones sobre revocatoria: "No sé de qué Odebrecht habla"

En entrevista con Exitosa, el promotor de revocatoria contra Rafael López Aliaga, Ciro Silva, respondió al alcalde de Lima y anunció que presentará una querella en su contra por aludir una presunta presencia de Odebrecht en la campaña para separarlo del cargo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el ciudadano informó que la iniciativa cuenta con autofinanciamiento. Según precisó, los comerciantes del Frente de Defensa del Mercado Mayorista de Santa Anita le proporcionaron la cuota con la que se financió la compra del kit de revocatoria.

"Estoy planteando una querella contra el señor Rafael López Aliaga porque esto no se puede quedar así. Soy presidente de la Sociedad Patriótica del Perú y he vestido el uniforme de la Marina de Guerra del Perú (...), el señor no puede estar ofendiendo saliendo a la palestra", declaró para nuestro medio.

Asimismo, Silva indicó que la querella que presentará contra el alcalde de Lima también incluye a los regidores" por no haber cumplido con la función fiscalizadora". En esa línea, también criticó a las bancadas parlamentarias que no cuestionan el trabajo de López Aliaga.

Las declaraciones de Silva se dan luego de que el alcalde Rafael López Aliaga dejara entrever que la campaña de revocatoria en su contra está siendo financiada por Odebrecht. El burgomaestre argumentó que su principal impulsor, Ciro Silva, fue parte del equipo de Susana Villarán.

"Él ha estado muy ligado a Susana Villarán y a más personajes de la política. No digo más porque sino me envía carta notarial este señor. Ya me ha enviado carta notarial. (...) Ojala que esa campaña no tenga a Odebrecht atrás porque el único alcalde que le ha hecho frente es Rafael López Aliaga", expresó el burgomaestre.