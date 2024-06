Rafael López Aliaga: Anuncian "firmatón" masivo para revocar al alcalde de Lima

En exclusiva para Exitosa, el promotor de la revocatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, Ciro Silva, anunció una 'Firmatón' en la que recolectarán signaturas para su iniciativa.

En conversación con Nicolás Lúcar, para el programa Hablemos Claro, el impulsador además puntualizó cuáles serían los primeros puntos donde se ubicarán los recolectores de firmas.

Para el día sábado, se anunció, la primera 'firmatón' en el distrito de Miraflores a partir de las tres de la tarde. Paralelamente, desde el mediodía, se iniciará en el cruce de Angamos y República de Panamá.

Además, explicó que existe un grupo de gente que estaría recolectando firmas. Ante ello, aseguró que la única ficha oficial es la que se está promoviendo desde su organización contra Rafael López Aliaga.

"Este día nos han alcanzado que ya están firmando fichas. Son fichas extraoficiales . No sé qué grupo de gente será que ha sacado fichas. (...) La única ficha vigente es la RV1401001 ", aclaró.

Continuó explicando que las huellas dactilares correspondientes a la ficha, deben ponerse de manera horizontal y no de manera vertical.

Ciro Silva explicó que, para llegar a la consulta popular, deberá llegarse a un mínimo de 25% de los votantes hábiles.

De igual manera, explicó que existen diferentes llamados de atención contra el burgomaestre Rafael López Aliaga, quien llegó al poder con Renovación Popular. Para él, la situación se ve agravada por temas como ollas comunes sin atender, promesas sin cumplir y demás problemáticas. "Sale a hablar a los medios y hasta ahora no cumple", dijo.

Durante el programa de Karina Novoa, Ciro Silva pidió a los regidores de la municipalidad de Lima la aprobación de una suspensión contra el alcalde Rafael López Aliaga y que se le realice una serie de evaluaciones, entre ellas una toxicológica, psicológica y psiquiátrica.

"Es más, yo he pedido a los 39 regidores de Lima que en sesión del Consejo aprueben la suspensión de este señor previo examen toxicológico, psicológico y psiquiátrico", añadió.

Asimismo, habló de un reclamo hecho contra el alcalde por afirmaciones en las que señala que Odebrecht estaría detrás de la revocatoria. Ello debido a que, en un pasado, Ciro Silva participó junto a Susana Villarán en unos comicios.

"En ese momento yo tenía un movimiento se llamaba Movimiento Independiente Nuevo Surco. Acuérdese que había movimientos distritales que ahora ya no existen. No estábamos en todo el proceso de firmas, eran como 6000 firmas para Surco y, bueno, como éramos un activista con muchos jóvenes, me invitaron a participar", explicó Silva.