Vladimir Cerrón arremete contra Dina Boluarte: "Ha llegado a empeorar la situación"

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

En una reciente entrevista para un programa dominical, el aún no habido exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, habló sobre la presidenta Dina Boluarte, señalando que, luego de una revisión partidaria, consideran que incluirla en la fórmula presidencial no fue lo correcto. Asimismo, no descartó su participación en los comicios de 2026.

Según lo expuesto por el político de izquierdas, la sucesión de Dina Boluarte, proveniente de un intento de golpe de Estado, empeoró la ya complicada situación por la que atravesaba el país en diciembre de 2022.

"Hemos hecho una autocrítica que no ha sido lo correcto. El Gobierno de Boluarte, al nacer prácticamente de una génesis golpista, lamentablemente ha llegado a empeorar la situación", detalló en una reciente entrevista telefónica para Cuarto Poder.

Vacancia contra Dina Boluarte

El exgobernador de Junín se refirió a las recientes críticas y rumores sobre una eventual vacancia presidencial, acotando que el Congreso estaría esperando hasta julio para deshacerse de Boluarte, ya que, desde entonces, no podría ser cerrado. En esa línea, enfatizó que desde el Parlamento se puede esperar cualquier clase de sorpresa.

"Del Congreso se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento, tienen la sartén por el mango. Y me refiero sobre todo a los partidos de derecha, que constituyen el bloque mayoritario. (...) Sí puede haber, y sobre todo hasta julio de este año, porque a partir de ahí, es que recién el Congreso no podría ser cerrado", resaltó.

Asimismo, aseguró que existen grupos legislativos, a los que denominó "caviares", que buscan la vacancia y que, desde su posición minoritaria, impulsarían el apoyo de otros con mayor cantidad de legisladores.

"Hay fuerzas que están buscando seguramente eso, hemos visto que hay un sector caviar inclusive que está planteando una vacancia y estas cosas pueden darse a empezar con la simple intervención de una bancada aparentemente pequeña y las otras bancadas mayoritarias apoyar para decir que ellos no son los autores, se puede dar. Así pasó con Castillo", aclaró.

#CuartoPoder

Desde la clandestinidad y tras dos fallos absolutorios a su favor, Vladimir Cerrón reaparece en el escenario político y no descarta postular a la presidencia en 2026



Encuentra las reportajes completos AQUÍ ► https://t.co/aTG6bPOmOv pic.twitter.com/1wDPJQf0r1 — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) March 31, 2025

Cerrón no descarta las presidenciales

Por otro lado, se refirió a una eventual participación en los siguientes comicios de 2026, enfatizando que, de hacerlo, llegaría de la misma forma que otros miembros de su partido: postulando y siendo electo por las bases partidarias.

"Sería un postulante al interior del partido, que tendría que someterme no solamente a la decisión de las bases, sino a las elecciones primarias que manda la ley para después consolidar una candidatura. Nada se descarta, pero tampoco nada se puede dar como un hecho consumado a estas alturas", complementó.

