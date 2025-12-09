Analista político cuestiona resumen de Boluarte a su gestión: "Es una reiteración de la insensibilidad que mostraba cuando estaba en el Gobierno"

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Portada

El analista político José Carlos Requena, cuestionó en entrevista a Exitosa a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra por el resumen que hizo a su gestión a dos meses de haber sido vacada por el Congreso de la República.

En comunicación para el programa "Informamos y Opinamos", el especialista afirmó no verse sorprendido por el descargo realizado por la exmandataria, puesto que, son las mismas características que mostró durante todo su gobierno, entre diciembre del 2022 y octubre del 2025, la cual le valió el rechazo casi unánime de la población peruana.

No aprende de las críticas

La exjefa de Estado describió su paso por Palacio de Gobierno en una columna de opinión brindada Infobae, en la cual sostiene que gobernó "en soledad", bajo "traiciones" y siempre en defensa del Estado. Si bien es cierto que reconoce "errores" como, por ejemplo, el de comunicar de manera "más empática" ante la ciudadanía, para el analista político sus palabras no son del todo validas por su permanente ausencia de autocrítica.

"Es una reiteración de la insensibilidad que mostraba cuando estaba en el Gobierno. Me parece de absoluta ceguera, pero en cualquier caso, es coherente con lo que mostró cuando era presidenta", sostiene Requena.

Para el especialista, Boluarte Zegarra acusa de "mezquina" a la población por una supuesta falta de reconocimiento a su persona, puesto que, se considera "la salvadora de la democracia peruana", luego de asumir la sucesión constitucional hace tres años, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y con todo el contexto político-social que giraba a su alrededor.

Dicho rótulo propiamente puesto por la expresidenta no representa el sentir de los peruanos, al ser muy pocos quienes le destacan una buena labor suya al mando del Poder Ejecutivo, refiere el analista político.

Busca regresar a Palacio

Casi a finales de noviembre último, la expresidenta Dina Boluarte presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial, con el objetivo de dejar sin efecto la vacancia en su contra. Mediante un escrito formulado ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la exmandataria acusa al Parlamento de vulnerar una serie de derechos constitucionales en el procedimiento que terminó en su destitución.

Como pretensión principal planteada, la exmandataria busca anular la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR. Según el escrito formulado por su defensa, solicita el cese de los efectos de la calificación de "incapaz", "moral" y "permanente", aduciendo que el Congreso transgredió su derecho al debido proceso, así como a la igualdad, a la defensa, al honor y de buena reputación.

En ese sentido, plantea que la Sala interprete todo el procedimiento constitucional de vacancia presidencial, acusando de que debe prevalecer el derecho a la defensa, un tiempo razonable para presentar sus alegatos, el quorum; además, de imposibilitar la tipificación de los términos expuestos si es que antes no se discute ni prueba la imputación, amparándose en la sentencia N.º 01803-2023-HC , del Tribunal Constitucional.

A dos meses de su vacancia, la exmandataria revive la polémica sobre su gestión, quedando a la expectativa su intención de recuperar el cargo perdido en octubre pasado.