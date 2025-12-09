Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: multas de hasta 33 millones de dólares

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Por primera vez en el mundo, Australia implementó una ley que impedirá a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales que existen, dejando a cientos de miles de niños y adolescentes sin cuentas propias de TikTok e Instagram.

Adolescentes sin TikTok ni Instagram

De esta forma, el país oceánico se convierte en uno de los primeros países en oponerse contundentemente a los gigantes tecnológicos mediante esta rigurosa nueva norma que tiene por objetivo proteger la salud mental de los menores.

"Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales. En cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores en línea", declaró el primer ministro australiano Anthony Albanese.

La nueva ley, que entra en vigencia el 10 de diciembre del 2025, señala que, las grandes compañías de internet como las mencionadas, ahora están obligadas a eliminar de sus aplicaciones las cuentas de los más de 440 mil adolescentes australianos.

Australia es el primer país que prohíbe redes sociales a menores de edad.

De no hacerlo, las multas que se les impondrá serán millonarias: de hasta 49,5 millones de dólares australianos, lo que equivale a 33 millones de dólares estadounidenses.

Dentro de la lista de redes sociales que deben atenerse a esta nueva medida, están Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, X y Threads. Las plataformas de streaming Kick y Twitch también están incluidas.

En tanto, Meta, YouTube y otras compañías gigantes de redes sociales han criticado esta prohición, ya que priva a sus plataformas de miles de usuarios fieles. Si bien es cierto, la mayoría de ellas aceptó cumplir la medida, han anunciado que impugnarán legalmente.

Específicamente, YouTube consideró estas leyes como "precipitadas" y señaló que esta falta de las principales redes sociales hará más propensos a los niños a refugiarse en los rincones más oscuros y profundos de internet.

"Comiencen un deporte o lean un libro"

El primer ministro Anthony Albanese se dirigió recientemente a los miles de adolescentes australianos con el fin de convencerlos de que la polémica ley los beneficiará.

"Tomamos esta medida para apoyarlos. (...) Aprovechen al máximo las vacaciones escolares que se acercan en lugar de pasarlas haciendo scroll en sus teléfonos. Comiencen un deporte nuevo, aprendan un instrumento nuevo o lean aquel libro que ha estado desde hace tiempo en su estante", indicó.

Todas las aplicaciones de internet estarán obligadas a eliminar los perfiles de usuarios australianos menores de 16 años, de lo contrario, las compañías serán multadas.