Minsa pide no comprar la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition, sustituto de leche materna

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Cuidado, padres! El Ministerio de Salud (Minsa) alerta a la población, a través de la Digesa, que no debe arriesgarse a adquirir la fórmula infantil estadounidense ByHeart Whole Nutrition, diseñada para ofrecer una alternativa cercana a la leche materna. Conoce aquí las razones.

Digesa alerta riesgos y pide evitar la fórmula para bebés

Tras la alerta sanitaria de la Administracion de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). difundida en un comunicado el pasado 21 de noviembre del 2025, se conoció que este producto no cuenta con registro sanitario en el Perú.

Pese a no contar con este requisito obligatorio para su importación y comercialización formal en territorio nacional, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) informó que se comercializa en plataformas digitales.

La FDA emitió una alerta respecto a la fórmula infantil.

Además, el órgano del Minsa subrayó que no se registran reportes de importación formal de esta fórmula infantil para su venta regular en el Perú. Por lo que los padres de familia no se deben dejar engañar: si el producto habría ingresado al país, se habría requerido la tramitación de su registro sanitario.

Por su parte, Digesa también recalca que los productos adquiridos en tiendas virtuales no garantizan el cumplimiento de las normas sanitarias. Por el contrario: dificultan la rastreabilidad y la verificación de su inocuidad, poniendo en riesgo la salud de la población.

En ese sentido, invocó a comprar únicamente medicinas y productos que cuenten con registro sanitario y que cumplan con los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. De esta forma, se protege la salud pública.

¿Qué pasa si ya has adquirido el producto? El Ministerio de Salud recomienda suspender su uso y reportarlo a la Digesa o a la Diresa/Geresa correspondiente mediante un correo dirigido a [email protected] y [email protected].

¿Qué es la fórmula ByHeart Whole Nutrition?

La fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition fue diseñada en EE.UU. para ofrecer una alternativa lo más cercana posible a la leche materna, usando leche entera orgánica, una mezcla de proteínas parecida a la del calostro, lactoferrina, alfa-lactalbumina, lactosa, ácidos grasos esenciales, prebióticos, vitaminas y minerales.

El producto buscaba otorgar una nutrición completa y balanceada para bebés que no pueden ser alimentados exclusivamente con leche materna, pues intenta replicar componentes clave de la leche humana.

Sin embargo, el pasado noviembre, autoridades sanitarias de Estados Unidos, como la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ordenaron el retiro total del mercado de toda la fórmula ByHeart Whole Nutrition luego de que varios bebés fueron hospitalizados por un brote de botulismo infantil tras consumirla.