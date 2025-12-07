Voraz incendio en discoteca deja 25 personas fallecidas: Varios turistas entre las víctimas mortales

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 7 de diciembre se registró un voraz incendio en una discoteca, mientras se realizaba una presentación artística. El fuego se habría iniciado en la cocina del recinto y se expandió de forma rápida, provocando el pánico de los asistentes y dejó como resultado a 25 personas fallecidas, incluidos varios turistas.

Siniestro fue pasada la medianoche

La tragedia ocurrió en la aldea de Arpora, región de Goa, en la India, muy conocida por su atractivo turístico. Las primeras investigaciones señalan que un cilindro en la zona de la cocina del recinto habría sido la causa del siniestro, cerca de la 1.00 de la madrugada de este país.

De las 25 personas, la estimación es que 14 de ellas eran trabajadores del club nocturno y cuatro turistas, de quienes no se ha podido certificar su nacionalidad. Se indica además que seis personas sufrieron quemaduras en el 60 % en el cuerpo, por lo que vienen siendo atendidos en centros de salud.

Most clear video of the Goa Fire Incident



Within 40 seconds the fire spread into wild fire



Now we will find all the loopholes, illegal permissions & corruption



After we lost precious lives



Terrible pic.twitter.com/LKlXNB4rHh — Flt Lt Anoop Verma (Retd.) 🇮🇳 (@FltLtAnoopVerma) December 7, 2025

"Se desató un incendio masivo en Birch, junto a Romeo Lane, en Arpora, Goa Norte, que causó 25 muertos, de los cuales cuatro fueron turistas, 14 empleados y siete aún no se ha determinado la identidad. Seis personas resultaron heridas y reciben tratamiento. La investigación está en curso" precisa el comunicado de la policía local.

A su vez, el ministro principal de esta región, Pramod Sawant, señaló con la información que le brindaron que varios de los fallecidos se desempeñaban en el área donde se inició el incendio. "La mayoría de los muertos eran trabajadores de la cocina del club, e incluían a tres mujeres", sostuvo.

I am closely reviewing the situation arising from the tragic fire incident at Arpora, in which 25 people have lost their lives and 6 have been injured. All six injured persons are in a stable condition and are receiving the best medical care. I have ordered a magisterial inquiry... — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 7, 2025

Hipótesis policial sobre el accidente

La versión oficial indica que la explosión ocurrió en la cocina y se expandió de forma rápida por todo el edificio, sin darle opciones a los trabajadores de esta sección para escapar. Los bomberos de Goa acudieron pronto para detener el fuego, labor que les tomó más de dos horas.

Por los hallazgos que las autoridades encontraron en el club nocturno, se cree que una fuga provocó el siniestro. Se ha interrogado a los propietarios y gerentes sobre los procedimientos de seguridad, las salidas de emergencia y si el club cumplió con las normas de seguridad contra incendios y gases.

Un voraz incendio registrado en una discoteca de la India en la madrugada de este domingo, causándole la muerte a 25 personas, cuatro de ellas turistas. Una explosión en la cocina del local habría sido la causa del siniestro.