Alianza Lima no renovará a seis jugadores tras dura derrota ante Sporting Cristal

Tras la dura derrota ante Sporting Cristal, Alianza Lima no renovará a seis jugadores clave, entre titulares y suplentes, marcando cambios importantes en la plantilla de cara a la próxima temporada.

Alianza arrancó fuerte, pero terminó mal

Este 2025 pintaba como un año prometedor para Alianza Lima. Con inversión, experiencia y un plantel que ilusionaba a todos los hinchas, el club arrancó el año con fuerza, incluso sorprendiendo en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, la recta final de la temporada fue un golpe duro: el Torneo Clausura se pintó de 'crema' y los Playoffs de 'celeste', dejando a los blanquiazules fuera de toda pelea por el título.

Néstor Gorosito, entrenador del equipo, fue el principal señalado por la directiva y los hinchas, pero no fue el único afectado. La caída del equipo se reflejarán en la salida de seis jugadores, quienes no seguirán en la institución para el 2026.

Seis jugadores que no seguirán en Alianza

Alianza Lima hará oficial la salida de Angelo Campos, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Pablo Cepellini, Álan Cantero y Hernán Barcos.

Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Angelo Campos no continuarán en Alianza Lima.



Impacto Deportivo de @ovacionweb pic.twitter.com/rZgXlk8IM8 — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) December 7, 2025

Entre ellos hay tanto figuras reconocidas como suplentes que no cumplieron con las expectativas durante los momentos clave del año.

En el caso de Guillermo Enrique, su falta de actuaciones destacadas y la necesidad de liberar un cupo para un jugador extranjero fueron factores determinantes para su salida.

Por su parte, Álan Cantero no continuará debido a su elevado costo, algo que la directiva consideró insostenible en la planificación del próximo año.

Por supuesto, la despedida más sentida será la de Hernán Barcos. El 'Pirata' disputó 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotando 76 goles y registrando 21 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

Además, fue bicampeón de la Liga 1 en 2021 y 2022 y dejó huella a nivel internacional, convirtiéndose en un referente para la hinchada.

Néstor Gorosito no va más en Alianza Lima

A propósito de la salida de estos jugadores, este domingo 7 de diciembre, Alianza Lima confirmó que Néstor Gorosito no seguirá dirigiendo al equipo.

Tras la dolorosa caída en penales ante Sporting Cristal, la directiva decidió darle fin a la etapa del técnico argentino en el banquillo blanquiazul.

Así, tras la dura derrota ante Sporting Cristal, Alianza Lima no renovará a seis jugadores y se prepara para encarar la próxima temporada con cambios significativos.