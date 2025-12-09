Universitario estaría interesado en figura de Alianza Lima: Cremas buscan ficharlo tras eliminación ante SC

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario ya comenzó el mercado de pases pensando en el armado del plantel 2026 tras obtener el segundo tricampeonato de su historia. Lo primero que busca la dirigencia, es asegurar o no la continuidad de Jorge Fossati que, a pesar de tener contrato vigente, busca renegociar el mismo buscando mejores económicas.

Universitario busca fichar a figura de Alianza Lima

Al no tener todavía la confirmación sobre el futuro del 'Nonno', en las últimas horas se pudo conocer que la directiva merengue, comandada por Franco Velazco y compañía, estarían tras los pasos de un futbolista que dejó buenas sensaciones en Alianza Lima durante este 2025 que ya se va.

Con esto, Universitario quiere responder al inminente traspaso de Jairo Vélez al cuadro íntimo a pesar de su paso por el elenco merengue. El futbolista en mención es Alan Cantero quien vence su préstamo con los blanquiazules a fines de este año.

Así lo dio a conocer el periodista José Varela durante la última edición del programa 'Desmarcados' en YouTube onde dejó en claro que el jugador ya viene siendo seguido desde hace un buen tiempo, además de que contaría con la aprobación de Jorge Fossati.

"Hay un jugador de Alianza que le agrada a la gente de la 'U'. Es extranjero y está bien muy bien observado por el cuadro crema. Es Alan Cantero", indicó el hombre de prensa.

Los polémicos fichajes entre los compadres

Como se sabe, es poco habitual que jugadores pasen desde la 'U' hacia Alianza Lima o viceversa. Uno de los últimos ejemplos fue el caso de Jairo Concha quien dejó el club blanquiazul tras la temporada 2023 para firmar con los cremas. Al oficializarse su contratación, el joven futbolista reveló ser hincha del elenco merengue desde niño generando gran polémica entre la hincha blanquiazul ya que fue parte del bicampeonato obtenido en el 2021-2022.

Otro caso emblemático en los últimos años fue Gabriel Costa quien tras pasar a tienda merengue, se convirtió en pieza clave del tricampeonato merengue obtenido en este 2025. Ahora, quedan pocas horas para que Jairo Vélez se convierta oficialmente en nuevo jugador íntimo luego que el club decidiera comprar su carta pase directamente a la Universidad César Vallejo.

De esta manera, Universitario estaría tras el fichaje de Alan Cantero quien podría quedar liberado de Alianza Lima tras el final de temporada. El jugador dejó buenas sensaciones en tienda íntima durante esta temporada 2025.