Se desconoce paradero de María Corina Machado a vísperas de la entrega del Nobel de la Paz: conferencia cancelada

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la ciudad de Oslo, en Noruega, se vive un ambiente de incertidumbre total acerca de la ausencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado a pocas horas de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz este miércoles 10 de diciembre.

¿Dónde está María Corina Machado?

Esto después de que la conferencia de prensa de Machado ante tal acontecimiento, prevista para el martes 9 de diciembre, fuera aplazada y luego cancelada por el Instituto Nobel, al no tener conocimiento sobre su paradero.

Pese a que la política venezolana había confirmado telefónicamente su viaje y a la llegada de su hijo y otros de sus familiares a la capital noruega, se desconoce dónde está. Sus seres queridos tampoco se pronunciaron al respecto.

Las afueras del Grand Hotel de Oslo a la expectativa de la llegada de María Corina Machado.

Recordemos que, desde agosto del 2024, la líder opositora del chavismo permanece en la clandestinidad tras las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro ratificó una tercera victoria pese a las denuncias de fraude.

Según reportes de CNN, la expectativa a las afueras del Grand Hotel de Oslo crece cada minuto a raíz de la ausencia de Machado, quien ya debería estar instalada en la suite Nobel, el alojamiento oficial de los ganadores del galardón.

Sin embargo, dentro del hotel se dejaron ver sus familiares, así como también figuras internacionales como José Raúl Mulino, presidente de Panamá, e Iván Duque, expresidente de Colombia.

Gobierno del Perú saluda reconocimiento de Machado

El gobierno de José Jerí felicitó este martes a María Corina Machado por haber sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz que, se prevé, se le será entregado este miércoles en Oslo.

En una publicación en X, el Ejecutivo califica a la política venezolana como "firme defensora de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela".

"Así también reconocen su esfuerzo y compromiso que lograron la elección democrática del legítimo presidente del hermano país Edmundo González Urrutia. Su ejemplo inspira los valores de libertad, diálogo y justicia que compartimos", agregaron.

El Gobierno y pueblo del Perú saludan la distinción con el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, firme defensora de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.



Así también reconocen su esfuerzo y compromiso que lograron la... pic.twitter.com/teyUOP4oeg — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 9, 2025

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó la entrega del galardón, que calificó como "Nobel sangriento", y agradeció a los protestantes que se acercaron a la capital de Noruega "para pedir paz para Venezuela".

"Quiero agradecer desde aquí al pueblo de Oslo y de Noruega, que por miles se lanzó a las calles hoy para pedir paz para Venezuela, a apoyar a Venezuela en su deseo de paz y desarrollo, a decir no a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo", expresó.

El Instituto Nobel afirma que no tiene información de la llegada de María Corina Machado a Oslo, capital de Noruega donde se le hará entrega del premio Nobel de la Paz.