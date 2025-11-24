Juez llama la atención a Dina Boluarte en audiencia: "No me está viendo, debe conectarse"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La expresidenta Dina Boluarte Zegarra sufrió un momento incómodo durante la audiencia de apelación presentada por la Fiscalía en contra del fallo del Poder Judicial que ordenó declarar infundado el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses hacia su persona, en octubre último.

A la exmandataria, el Ministerio Público la investiga por el presunto delito de negociación incompatible, en el marco del caso denominado 'Cirugías', el cual fuese presentado a las horas de que sea vacada por el Congreso de la República.

¡Le llaman la atención!

La exjefa de Estado se encontraba desarrollando sus alegatos de defensa en la diligencia llevada a cabo por el Dr. Manuel Estuardo Luján, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Al momento de solicitar unos minutos para terminar de exponer sus postulados, el letrado se lo concedió; no obstante, la expresidenta al parecer tuvo un inconveniente con su dispositivo porque confundió de cargo y género a la autoridad.

"Le voy a permitir, pero: 'no soy juez, soy presidente de la sala'", dijo el representante del Poder Judicial. Boluarte Zegarra le respondió diciéndole: "señora presidenta de sala, discúlpeme usted".

"No, no soy señora, señor. Por lo visto no me está viendo, deben conectarse", mencionó el titular de la Sala, invocándole a la exmandataria a verlo en las audiencias. Ante esto, Boluarte Zegarra se limitó a pedirle disculpas.

Sobre este caso en específico, la expresidenta está acusada de presuntamente de haberse interesado en designar funcionarios en EsSalud y en concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas. Tras escuchar a las partes, Estuardo Luján levantó la sesión, dejando al voto el pedido de la Fiscalía.

Busca regresar a Palacio de Gobierno

La expresidenta Dina Boluarte Zegarra presentó este lunes 24 de octubre, una demanda de amparo ante el Poder Judicial, con el objetivo de dejar sin efecto la vacancia en su contra, aprobada por el Congreso de la República, pasada la medianoche del viernes 10 de octubre.

Mediante un escrito formulado ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la exmandataria del Perú entre 2022 y 2025, acusa al Parlamento de vulnerar una serie de derechos constitucionales en el procedimiento que terminó en su destitución, con el voto de 122 legisladores.

Como pretensión principal planteada, la exmandataria busca anular la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR que declaró su vacancia por la figura de "incapacidad moral permanente", establecida en el 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Según el escrito presentado, por la defensa de la exjefa de Estado, solicita el cese de los efectos de la calificación de "incapaz", "moral" y "permanente", aduciendo que el Congreso transgredió su derecho al debido proceso, así como a la igualdad, a la defensa, al honor y de buena reputación.

Demanda de amparo.

En ese sentido, plantea que la Sala interprete todo el procedimiento constitucional de vacancia presidencial, acusando de que debe prevalecer el derecho a la defensa, un tiempo razonable para presentar sus alegatos, el quorum; además, de imposibilitar la tipificación de "incapacidad moral permanente" si es que antes no se discute ni prueba la imputación, amparándose en la sentencia N.º 01803-2023-HC , del Tribunal Constitucional.

La expresidente busca regresar a Palacio de Gobierno, bajo la sombra de haber obtenido la casi totalidad del rechazo de la población por sus discursos fuera de la realidad y por su ineficiencia en la lucha contra la delincuencia.