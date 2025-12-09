Ibai se queja del tráfico "surrealista" de Lima tras su visita: "Lo haces más rápido caminando"

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El streamer español Ibai Llanos vivió en carne propia el caótico tráfico limeño actual. Tras su visita al Perú, el influencer llegó a su natal Barcelona y, mediante un nuevo streaming en vivo, se pronunció acerca de su experiencia, que calificó de "surrealista".

"Un trayecto de dos horas no existe en España"

Luego de una odisea donde recorrió distintos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Argentina, Chile, México y otros más, Ibai se conectó en vivo en su plataforma de Twitch, donde sus seguidores le preguntaron si tuvo algún incidente durante su viaje. Nuestro país salió a colación.

"El máximo incidente que he tenido es que lo del GPS de Latinoamérica, concretamente de Perú, yo no lo he entendido. Yo estaba en Perú en el coche de un señor que nos estaba llevando a un restaurante y dije: 'perdone, ¿cuánto queda?'. Me dijo: '20 minutos'", dijo inicialmente.

El creador del 'Mundial de Desayunos' contó que, pasada media hora, volvió a preguntar cuánto quedaba para llegar, a lo que el chofer le respondió que aun faltaban 28 minutos más. Resaltó, confundido, que ello "no tenía sentido", pues no está acostumbrado a que suceda algo similar en España.

"Surrealista. La diferencia con España es abismal. Trayectos de dos horas o dos horas y media, tres horas. Evidentemente, en España, un trayecto de tres horas, a no ser que te vayas a otra ciudad, no pasa", recalcó.

Llanos señaló que, en Lima, recorrer 6 o 7 kilómetros tomó una hora y media, por lo que concluyó que "lo haces más rápido caminando. Pero bueno, es lo que hay".

Hizo una curiosa comparación entre varias ciudades de Latinoamérica "en las que tú tocas la bocina, cruzas, uno te insulta, es espectacular" y la capital española, pues "es como si fuera Madrid a lo grande".

Ibai entrega sartén de oro a tiktoker peruano

Hace unos días, el famoso youtuber español dio a conocer que, durante su visita a nuestro país a fines de noviembre, entregó la codiciada Sartén de Oro que ganó nuestro país en el Mundial de Desayunos por el pan con chicharrón.

El elegido por Llanos resultó el tiktoker peruano Edu, quien, lejos de ser un influencer grande y famoso, fue reconocido por el español por haber contribuido a la victoria peruana al ser el "que más estuvo apoyando el Mundial de Desayunos y que, para mí, mejor trabajo hizo".

"Ha sido difícil elegir a quién darle la sartén de oro. Mi decisión final ha sido entregarle esta sartén a otra persona que me habíais recomendado mucho", reconoció Ibai.

El streamer español Ibai Llanos se quejó del tráfico limeño mientras relataba su experiencia en él tras su viaje al Perú.