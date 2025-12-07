Pol Deportes: Cierran la cuenta de TikTok de periodista mexicano por comentarios contra joven comentarista

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cuenta de TikTok del periodista mexicano Javier Olvera fue cerrada luego de múltiples denuncias realizadas por usuarios de la red. La acción fue interpretada como un "acto de justicia" en favor de Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, un joven narrador peruano de 15 años que se hizo viral por transmitir la final de la Copa Libertadores desde el cerro Puruchuco.

El cierre de la cuenta se produjo tras una ola de críticas en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la postura del comunicador.

Los internautas consideraron que sus declaraciones no solo fueron ofensivas, sino también despectivas hacia la vocación y esfuerzo del adolescente, quien desde niño mostró interés por la narración deportiva y fue apoyado por su entorno en actividades locales que le permitieron desarrollar su talento.

La página oficial del comunicador ha sido dada de baja.

Comentarios que encendieron la polémica

Durante la transmisión de su programa, Olvera afirmó que "vale más subir un cerro que estudiar una carrera universitaria para ser periodista deportivo" , en referencia a la viralidad alcanzada por Pol Deportes. Estas palabras fueron interpretadas como una falta de respeto hacia la profesión y hacia quienes dedican años a formarse en comunicación.

La polémica se intensificó porque el conductor no verificó la trayectoria del joven narrador, quien desde temprana edad participó en actividades de campo y demostró una vocación genuina por el periodismo deportivo. Para muchos usuarios, el comentario reflejó una postura inmadura y poco informada, lo que motivó la reacción masiva en defensa del adolescente.

Usuarios denunciaron la cuenta del periodista en masa.

Reacciones en redes sociales

Las críticas hacia Olvera se multiplicaron en TikTok, Instagram y otras plataformas. Entre los mensajes más compartidos destacaron frases como: "tener un título no es sinónimo de educación".

Los usuarios también señalaron que el periodista perdió credibilidad al minimizar el esfuerzo de un joven que, pese a sus limitaciones, logró captar la atención de miles de espectadores con recursos básicos como un celular, un trípode y un micrófono.

El cierre de la cuenta de Javier Olvera en TikTok evidencia el poder de las comunidades digitales para sancionar comentarios considerados ofensivos o despectivos. La reacción masiva en defensa de Pol Deportes no solo reivindica la vocación temprana del joven narrador, sino que también subraya la importancia de valorar tanto la formación profesional como el talento innato.