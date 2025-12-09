Concierto de Bad Bunny en Lima: Aperturan NUEVAS zonas que modificarán el Estadio Nacional

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Las dos fechas del concierto del cantante Bad Bunny en Lima prometen dejar huella. A poco más de un mes, la producción del evento anunció una "evolución" del espectáculo que derivó en la incorporación de nuevas zonas privilegiadas para los fanáticos más fieles.

Nuevas zonas prometen mejor experiencia

Según el comunicado de F&M Entertainment, productora encargada del show, esta modificación significa la habilitación de más localidades dentro del concierto, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

"Desde el inicio de la gira, el espectáculo ha evolucionado y, siguiendo las nuevas indicaciones de producción, se actualizará la configuración del escenario en Lima", indicaron.

El exclusivo sector 'Los Vecinos', Pit A y Pit B son tres de las localidades que se añadirán a los conciertos. Además, por primera vez en nuestro país, se integrará el escenario B, conocido como 'La Casita', "uno de los elementos más icónicos de este tour", según el comunicado.

Concierto de Bad Bunny modificará escenario del Estadio Nacional.

Dado el incremento de la capacidad y opciones de zonas, se reducen las posibilidades de que algún seguidor quede fuera de cualquiera de las dos fechas que ofrecerá el cantante boricua en Perú.

Según la productora, solo las zonas Los Vecinos, Pit A y Pit B estarán disponibles para una nueva venta de entradas. Además, quienes ya hayan adquirido un ticket Platinum o paquete VIP podrán realizar un 'upgrade' si desean acceder a estas ubicaciones, según stock y disponibilidad.

Precios y venta de entradas de las nuevas zonas

La venta de entradas para las zonas Los Vecinos, Pit A y Pit B inicia este miércoles 10 de diciembre. Podrás adquirirlas mediante la plataforma web de Ticketmaster.

Según las redes de la boletería, se ofrecerán entradas liberadas por cambio de fecha. Los precios serán los siguientes:

Los Vecinos (Numerado) : S/ 1200.00

: S/ 1200.00 Pit A / Pit B (Stand up) : S/1200.00

: S/1200.00 Platinum (Stand Up) : S/ 944.00

: S/ 944.00 Occidente / Oriente : S/ 834.00

: S/ 834.00 VIP (Stand Up) : S/ 684.00

: S/ 684.00 Tribuna Norte: S/ 224.00

Tres nuevas localidades en el concierto de Bad Bunny en Lima.

¿Cómo solicitar el upgrade de tu entrada?

Solo los fans que hayan adquirido un boleto en zona Platinum o en paquetes VIP en el app de Quentro podrán acceder a solicitar el upgrade a la nueva zona 'Los Vecinos'.

Según la productora, el proceso de upgrade se realizará mediante correo electrónico con la ticketera.

Por otro lado, en caso los fans que cuenten con una entrada en la zona Platinum, podrán solicitar su reembolso mediante correo hasta el 26 de diciembre, como máximo.