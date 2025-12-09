Gobierno peruano saluda a María Corina Machado por su distinción como premio Nobel de la Paz 2025

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

A vísperas de recibir tan magna distinción, el Gobierno peruano saludó la líder opositora venezolana María Corina Machado, próxima Nobel de la Paz 2025, por su lucha constante para recuperar la democracia en su país, tomada por el 'Chavismo' hace más de 20 años y todavía en manos de Nicolás Maduro.

A través de su plataformas oficiales, la Presidencia de la República difundió una carta firmada por el presidente José Jerí Oré, en donde reconoce su "incasable labor en favor de la libertad y la recuperación institucional de su país".

Destacan su legado junto a Edmundo González Urrutia

La misiva de fecha 31 de octubre del 2025, resalta su permanente compromiso para con la "defensa de la democracia, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales" de la nación venezolana.

"Su ejemplo constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del diálogo, la justicia y a la voluntad popular como pilares de la convivencia pacífica y de un futuro democrático en nuestra región", destaca las líneas del mandatario peruano a la lideresa de Venezuela.

Sobre su influencia y trabajo en los últimos comicios generales que se llevaron a cabo en 2024, el Gobierno del Perú reconoce su "esfuerzo y compromiso" para la "elección democrática" Edmundo González Urrutia, a quien reconoce como el "legítimo" mandatario venezolano.

El Gobierno y pueblo del Perú saludan la distinción con el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, firme defensora de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.



Estará presente en la ceremonia

La presencia de María Corina Machado en la ceremonia a realizarse este miércoles 10 de diciembre en Oslo, Noruega, ha quedado totalmente confirmada. Esta será su segunda aparición pública en el 2025, luego de que se le viera por última vez en Caracas a inicios del presente año, en una de las jornadas de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y compañía.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche (sábado 6 de diciembre) y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia. Nada es 100 % seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo", señaló Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego.

Mientras la opositora participará en la ceremonia, tras permanecer más de un año en la clandestinidad, la relación entre Donald Trump y Nicolás Maduro parece estar en su punto más crítico. Desde Washington no descartan intervenir militarmente en el país sudamericano, a tal punto, que han afirmado que el titular del Palacio de Miraflores "tienen los días contados.

Finalmente, diversos líderes mundiales han comenzado a llegar a Europa, con la finalidad de brindar su reconocimiento y respaldo a la lideresa venezolana.