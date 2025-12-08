Asesinan a un alcalde durante desfile por Navidad: Autoridades investigan el crimen

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El alcalde del municipio de Masagua fue asesinado mientras participaba en un desfile navideño junto a su esposa. El hecho que fue condenado por las autoridades, se encuentra actualmente bajo investigación policial para hallar a los responsables de este suceso.

Investigan asesinato de alcalde de Masagua

¡Preocupación internacional! Pese a que este mes de diciembre es una época en que las familias se reúnen para sus preparativos previos a la Navidad. Algunas localidades, incluso, realizan campañas y eventos para llevar regalos y donativos a los más pequeños de casa. Sin embargo, lo que debió ser un momento de unión y compartir, se convirtió en una escena de tragedia.

De acuerdo a los primeros reportes, el alcalde del municipio de Masagua, Nelson Luciano Marroquín, se encontraba en Ober, en Escuintla, a unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, el último sábado 6 de diciembre, acompañado de su esposa saludando y conversando con los vecinos durante un desfile navideño hasta que de pronto fue víctima de un ataque armado.

El político, de 38 años de edad, recibió varios disparos a corta distancia y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla, pero lamentablemente, no sobrevivió por la gravedad de sus heridas. El ataque también dejó herido a uno de sus guardaespaldas, según los reportes de medios de Guatemala.

Autoridades se pronuncian por el crimen

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó su indignación y "total repudio" al crimen y envió sus condolencias a la familia del alcalde. Asimismo, reportó, a través de su cuenta de X, que instruyó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a coordinar operativos para identificar, localizar y capturar a los responsables del homicidio.

"Reitero a las y los guatemaltecos que estamos movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a estos hechos", precisó el mandatario de dicho país.

Además, cabe destacar que la muerte de Nelson Luciano Marroquín, quien pertenecía al partido político Vamos, fue confirmada por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), recién el domingo 7 de diciembre.

Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua Nelson Luciano Marroquín Marroquín.

He girado instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley.

Reitero a las y los guatemaltecos que... — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 7, 2025

Cifras de crímenes preocupan a Guatemala

De acuerdo a diversos datos oficiales, Guatemala contabilizó durante los primeros ocho meses del año un total de 2.154 asesinatos, mientras que en 2024, en el mismo período, la cifra fue de 1.816 homicidios, lo que representa un aumento del 18 por ciento.

Entre esos datos se suma ahora la muerte del alcalde del municipio de Masagua, Nelson Luciano Marroquín, quien se mantenía activo en actividades comunitarias y eventos públicos, como el desfile navideño que recorría cuando fue atacado.