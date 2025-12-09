Emergencia en Cajamarca: Tres trabajadores mineros quedan atrapados en un socavón de 200 metros de profundidad

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tragedia en Cajamarca. Desde la noche del lunes 8 de diciembre, tres trabajadores mineros permanecen atrapados en un socavón de aproximadamente 200 metros de profundidad, ubicado en el centro poblado Rosas Pampa, distrito de Chalamarca, provincia de Chota.

De acuerdo con la información de Canal N, la emergencia viene movilizando a operarios y pobladores del lugar, quienes, por su propia cuenta, están removiendo las rocas que mantiene bloqueada la salida de la mina, con el objetivo de ver con vida a las personas afectadas.

Esperan equipos de la Policía para agilizar las labores de búsqueda

Fuentes oficiales confirmaron, que las personas que se dedican a la extracción de carbón han sido identificadas como Román Lumba Herrera, Ángel Lumba Huacal y Pascual Saavedra Hoyos, bajo tierra desde las 7:00 p. m. de anoche.

La esperanza de verlos nuevamente con sus seres queridos se da luego de que rescatistas escucharon voces provenientes desde el fondo del socavón. Al lugar no solo se acercaron lugareños, también ambulancias del Ministerio de Salud y personal médico, quienes se encuentran a la expectativa de poder atender a los trabajadores ni bien logren se rescatados.

📌 #Ahora | El #Minsa informa que, en coordinación con la Diresa Cajamarca, se movilizó personal de salud del Centro de Salud Chalamarca y Puesto de Salud El Verde con dos ambulancias para atender a tres trabajadores atrapados tras un derrumbe ocurrido en un socavón donde se... pic.twitter.com/YMvT9a5MIM — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 9, 2025

Del mismo modo, un equipo especializado de rescate de la Policía Nacional del Perú, estaría por llegar en las próximas horas al lugar de la emergencia para intensificar las labores de búsqueda, debido a la complejidad de los trabajos y al pedido generalizado de sus compañeros, familiares y personas más cercanas.

Congreso aprueba REINFO hasta diciembre del 2026

En su sesión plenaria del jueves 4 de diciembre, el Congreso de la República aprobó con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, la cual quedó en el archivo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso en julio último.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Parlamento, la iniciativa será sometida a segunda votación transcurrido siete días calendario, debido a que se exceptuaron la primera y la segunda disposición complementaria transitoria y la primera disposición complementaria final del texto sustitutorio.

Sobre esto último, el texto planteaba el retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos por la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último, a fin de que continúen con su trámite de formalización por un año más.

Hasta el cierre de la presente nota, no se registra pronunciamiento alguno de la mina donde trabajan los operarios atrapados, no confirmándose si se trataría de un proyecto legal o informal.