Construye tu casa soñada en Trujillo con un préstamo de S/300 mil

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En Trujillo, construir la casa propia no es solo levantar paredes: es dejar huella, pensar en la familia y apostar por el futuro. Muchos trujillanos sueñan con ampliar un piso más, independizar a los hijos o, simplemente, terminar esa obra que quedó a medias. Sin embargo, el acceso al capital suele convertirse en el principal obstáculo.

Ese fue el caso de Carlos, un pequeño empresario local que llevaba años postergando la construcción del segundo nivel de su vivienda. Entre bancos que le cerraban la puerta y evaluaciones rígidas, el proyecto parecía imposible. Hasta que encontró una alternativa distinta: un préstamo respaldado por su inmueble, con condiciones claras, plazos adaptados a su flujo y una evaluación más flexible.

Hoy, como él, cada vez más familias en Trujillo están avanzando con sus proyectos gracias al préstamo para construcción de Prestamype, que permite acceder a montos elevados para materiales, mano de obra y acabados, con un proceso transparente y acompañado de asesoría personalizada en cada etapa.

Porque construir no debería ser un dolor de cabeza, sino un paso firme hacia el hogar que siempre imaginaste.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Actualmente, Prestamype se posiciona como la fintech más importante del país. Gracias a su trayectoria y crecimiento sostenido, fue reconocida entre las 100 mejores startups del Perú por Forbes. Desde 2017, ha desembolsado más de S/1,600 millones en financiamiento, apoyando el desarrollo de miles de peruanos.

Esta fintech peruana ofrece condiciones alineadas a tu capacidad de pago, para que puedas cumplir con tus cuotas mensuales sin contratiempos. Además, brinda flexibilidad, tasas competitivas, respaldo y otros beneficios que la convierten en una alternativa confiable. Estos son algunos de sus principales beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

No dejes que tu casa ideal se quede solo en un sueño. Da el siguiente paso hoy mismo y recibe asesoría personalizada reservando una cita presencial en nuestra oficina de Trujillo, ubicada en Av. Prol. César Vallejo 1332 (frente al ex Real Plaza Trujillo). Un asesor evaluará tu caso y te orientará para que inicies tu construcción con el respaldo que necesitas.

Requisitos para acceder al préstamo

Con Prestamype puedes obtener el capital que necesitas para hacer realidad la casa que tanto deseas. Para precalificar al préstamo, solo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía en Trujillo .

. Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Construir tu casa puede empezar con una conversación. Agenda tu cita presencial en nuestra oficina de Trujillo (Av. Prol. César Vallejo 1332, frente al ex Real Plaza Trujillo) y recibe una evaluación personalizada para dar el primer paso hacia tu nuevo hogar.