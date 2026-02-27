inDrive refuerza su presencia local con branding en Línea 1 del Metro de Lima

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

inDrive anuncia una alianza de branding con la Línea 1 del Metro de Lima, una acción que busca poner en conversación la importancia de conectar distintos medios de transporte dentro de la dinámica diaria de la ciudad.

La iniciativa nace bajo una idea simple: las ciudades se mueven mejor cuando los viajes se complementan. En Lima, donde miles de personas combinan el transporte masivo con otras alternativas para completar sus rutas, Línea 1 se convierte en un punto clave para visibilizar cómo la movilidad intermodal facilita desplazamientos más eficientes y flexibles.

"Más que estar presentes en un espacio de alto tránsito, buscamos acompañar a las personas en los distintos momentos de su recorrido diario. Creemos en una movilidad conectada, donde cada trayecto suma y amplía las posibilidades de elección", señaló Paola Cotrina, gerente de comunicaciones para inDrive en Perú.

Datos recientes muestran que cada vez más usuarios recurren a aplicaciones de movilidad para complementar sus viajes: ayudan a conectar zonas donde el transporte público no llega, reducen tiempos de espera y ofrecen opciones en horarios de baja demanda, permitiendo experiencias puerta a puerta que responden al ritmo real de la ciudad.

Más que un soporte publicitario, el tren intervenido representa una invitación a repensar cómo nos movemos en la ciudad: combinando opciones, optimizando tiempos y haciendo que cada tramo del viaje se conecte con el siguiente. Porque cuando los trayectos dialogan entre sí, la movilidad deja de ser solo traslado y se convierte en una experiencia más fluida, cercana y humana.