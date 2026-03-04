Jean Ferrari responde si Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña serán convocados en la selección peruana

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La pregunta que todos los hinchas se hacen finalmente tiene respuesta. El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, habló sobre el futuro de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en la selección peruana y aclaró bajo qué condiciones podrían volver a vestir la 'Bicolor'.

¿Zambrano, Trauco y Peña serán convocados?

Tras las especulaciones de la prensa y los hinchas, Jean Ferrari dejó en claro que la situación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no se toma a la ligera.

"Mano Menezes me pregunta por muchos futbolistas. Lo que pasa es que la problemática que surgió a raíz de lo que pasó tanto con Zambrano como con Trauco y Peña ha generado un problema mediático para el fútbol peruano, no solo a nivel local sino también internacional; por eso todos estamos involucrados", expresó.

Ferrari enfatizó que el comando técnico analiza los casos con cautela, evitando decisiones apresuradas que solo respondan a la presión de los medios.

"Hay que averiguar exactamente bien; ver si la parte legal se está dando... Al final, había que hacer una investigación a fondo para tener una opinión clara y certera, y así tomar una decisión minimizando márgenes de error. Evidentemente, si el problema existió y fue real, no hay nada que hacer", agregó.

Cuando se le consultó si Mano Menezes podría llamar a los tres exjugadores de Alianza Lima, Jean Ferrari aclaró que "este es un tema de comunicación y de saber exactamente qué está sucediendo hoy. Hay que evaluar lo que pasó con documentos en mano".

"No es tan sencillo como decir: 'pasó eso porque lo vi en los medios y redes y ya está, crucificado'; no. Nosotros sabemos perfectamente cómo nos manejamos dentro de nuestro sistema. A partir de ahí, como lo dijo Mano, las puertas están abiertas absolutamente para todos; no nos podemos dar el lujo de rechazar o tachar a nadie", agregó.

¿Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys?

Sport Boys parece decidido a reforzarse, pero apunta a nombres polémicos. En la tienda rosada se especula con los posibles fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Sin embargo, hay un obstáculo. La periodista Talía Azcárate contó en L1 Radio que la posible contratación de los exjugadores de Alianza Lima, quienes enfrentan una denuncia por presunta agresión sexual, podría alejar a los patrocinadores del Sport Boys.

"Me escribieron desde Boys, y lo que más les preocupaba era el tema comercial. Porque cuando se habló de Cueva, hubo marcas que dijeron nos vamos. Antes esta situación judicial (de Zambrano y Trauco) que es complicada, les preocupa que pueda haber una fuga comercial", explicó.

Así, Jean Ferrari despejó dudas sobre la situación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, asegurando que Mano Menezes y la FPF seguirán el proceso legal y documental antes de cualquier decisión. La puerta de la selección peruana sigue abierta, pero solo si la situación se clarifica con certeza y se respetan los procedimientos legales.