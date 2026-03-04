Matías Di Benedetto revela lo que más le gusta del país tras recibir la nacionalidad peruana: "Me enorgullece..."

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Habemus compatriota! Matías Di Benedetto llegó a Migraciones para recibir la nacionalidad peruana y se puso su mejor terno para la ocasión. El jugador de Universitario de Deportes no solo cumplió con la juramentación, sino que también entonó el himno nacional durante el evento.

Di Benedetto recibe la nacionalidad peruana

Desde tempranito, Matías Di Benedetto se dio una vuelta por la sede de Migraciones. El jugador de la 'U' estuvo ahí para la ceremonia de juramentación y, finalmente, recibir su título de nacionalidad peruana.

Acompañado por otros ciudadanos extranjeros, Di Benedetto se mostró tranquilo y sonriente durante todo el proceso. Uno de los momentos más comentados fue cuando, en pleno acto protocolar, entonó las sagradas letras del himno nacional.

Tras culminar la ceremonia, el jugador posó para las fotografías oficiales junto a los encargados de entregarle el título de nacionalidad, sellando así un paso clave en su permanencia en el país.

El defensor de la 'U' no ocultó su emoción por convertirse formalmente en ciudadano peruano, luego de varios años de residir en el país y desarrollar su carrera profesional en el fútbol local.

¿Qué dijo Di Benedetto tras recibir la nacionalidad?

Luego del acto oficial, Matías Di Benedetto brindó declaraciones a las cámaras de TV Perú, donde se mostró agradecido y conmovido por lo que representa el Perú para él y su familia.

Sobre lo que más le gusta del país, expresó: "Los valores que tiene la gente acá, el ciudadano peruano tiene valores muy buenos. Me enorgullece cómo defiende sus raíces, cómo se aferran a ellos y la calidad humana que hay es espectacular. La humildad, lo trabajadores que son. Tengo muchos amigos peruanos y los quiero muchísimo".

Matías Di Benedetto también se refirió a lo que significa haber obtenido oficialmente la nacionalidad peruana, tanto a nivel personal como profesional. En ese sentido, señaló:

"Te abre muchas puertas en el país, no solo en lo deportivo. Se vive muy bien, tengo una calidad de vida muy buena. Estoy muy contento, le puedo dar una gran educación a mi hija, estoy muy feliz de estos años que estoy acá. Mi familia y yo estamos muy cómodos, muy contentos y queremos seguir quedándonos mucho tiempo más ".

Así, Matías Di Benedetto vivió uno de los momentos más emotivos de su etapa en el país al recibir la nacionalidad peruana y expresar su deseo de seguir construyendo su vida en el Perú.