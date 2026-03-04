Bertha Rojas niega que Vladimir Cerrón sea corrupto: "Pongo mi cuerpo al fuego por mis hijos"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/03/2026
En diálogo con Exitosa, Bertha Rojas, candidata a la segunda vicepresidencia por Perú Libre, negó tajantemente que su hijo Vladimir Cerrón sea un corrupto. "Pongo mi cuerpo al fuego por mis hijos", expresó.
Rojas López se presentó en nuestro programa 'Hablemos Claro', conducido por Nicolás Lúcar, en el que se refirió acerca de su hijo Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia peruana y ha sido acusado en varios procesos legales por estar involucrado en actos de corrupción.
En primer lugar, negó rotundamente que su primogénito esté en calidad de prófugo debido a que considera que aquella persona que cuenta con dicho término "es el sentenciado", aspecto que indicó no lo tiene Vladimir Cerrón.
"Sufre una persecución política porque le dictan una prisión preventiva sin acusación fiscal ¿dónde se ha visto eso? Eso es un abuso", manifestó la candidata a la segunda vicepresidencia por Perú Libre.
Además, dijo que la situación de Cerrón Rojas dista de la de otras figuras políticas como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Martín Vizcarra porque "han sido juzgados por otros motivos".
"Mi hijo no ha caído en corrupción ha demostrado las sentencias del Tribunal Constitucional que le han absuelto, entonces no es corrupto. No es tanto como lo pintan (...) Yo creo que mi hijo es inocente firmemente porque yo lo he formado, lo he criado. Conozco sus dificultades y bondades. Yo pongo mi cuerpo al fuego por mis hijos", expresó.