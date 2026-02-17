Haz realidad el sueño de tu casa con un préstamo de S/ 100 mil soles

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 17/02/2026
Si este año te propusiste construir, ampliar o remodelar tu vivienda, debes tener claro algo: necesitarás un capital importante para cubrir materiales, mano de obra y los gastos imprevistos que siempre surgen en el proceso.
Muchos recurren primero a bancos o cajas municipales, pero estas entidades no suelen contar con productos especializados para construcción. Además, los trámites pueden ser largos y burocráticos, los cronogramas poco flexibles y los montos aprobados insuficientes, con tasas poco competitivas.
Si buscas financiar tu proyecto de forma ágil y con montos altos, una alternativa es un préstamo para construcción como el que ofrece Prestamype, fintech registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), con desembolsos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
¿Cómo acceder a un préstamo para construcción?
El préstamo para construcción de Prestamype ofrece tasas desde 1.05% mensual, con montos que van desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, y plazos flexibles de 1 a 6 años, para que puedas construir, ampliar o remodelar tu vivienda sin frenar tu proyecto.
Para precalificar a un préstamo, necesitas contar con un inmueble inscrito en SUNARP que funcione como garantía. La propiedad debe estar ubicada en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco, y encontrarse libre de cargas, gravámenes o sanciones registrales y municipales.
¿Estás en Infocorp y otros bancos te negaron crédito? En Prestamype eso no es un impedimento. La evaluación se centra en tu perfil y en el valor de tu inmueble, no solo en tu historial crediticio. Precalifica y conoce más detalles AQUÍ.
¿Por qué solicitar un préstamo con Prestamype?
Prestamype es una fintech registrada en la SBS, que ofrece condiciones transparentes y adaptadas a tu perfil financiero, para que puedas cumplir puntualmente con tus cuotas y mantener el control de tu presupuesto.
Ha sido reconocida como la fintech peruana con mayor proyección en Latinoamérica por Venture Capital for Africa (VC4A) y cuenta con el respaldo de Salkantay Ventures. Además, se convirtió en la primera fintech peruana en recibir financiamiento del BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, por US$ 2 millones.
Desde su fundación, ha desembolsado más de S/ 2,100 millones en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de más de 8,000 peruanos.
No dejes que tu proyecto de construcción o remodelación se quede solo en ideas. Precalifica hoy a tu préstamo para construcción y conoce más AQUÍ.