Tragedia en El Agustino: Vecinos asesinan a cuchilladas a trabajador municipal tras fuerte discusión

Una feroz discusión entre vecinos del distrito de El Agustino acabó con la vida de un hombre que se desempeñaba como trabajador municipal. El hecho ocurrió cuando la familia de la víctima solicitara el retiro de un auto que se encontraba estacionado en exteriores de su vivienda.

Hombre fallece en medio de discusión vecinal

En la cuadra 3 de la avenida Marcelino Torres, en la mencionada jurisidicción limeña, se desató un violento intercambio de palabras entre vecinos. Resulta que un automóvil estuvo estacionado en el frontis del domicilio del fallecido identificado como Juan Pablo Choque Huacles.

Tras identificar la unidad móvil, el hijo del occiso llamado Juan Pablo Choque Yuganqui solicitó a sus vecinos que puedan retirarlo debido a que bloqueaba su entrada. Sin embargo, no avizoró que dicho reclamo iba a ocasionar que los residentes de la zona no lo recibieran de la mejor manera.

En tal sentido, dichas personas desataron una fuerte pelea la cual se exacerbó hasta la presencia de insultos y golpes. A ello se sumó el uso de un arma blanca con la que en reiteradas ocasiones acuchillaron a la víctima hasta tal punto de causarle la muerte.

Pese a los esfuerzos de su primogénito de paralizar la feroz gresca, no logró auxiliarlo, aunque fue brutalmente afectado tras terminar con más de 20 puntos de sutura en la cabeza. Hay que mencionar que también la esposa del fallecido resultó herida en el brazo tras querer detener el conflicto.

Víctima trabajaba en la Municipalidad de San Luis

Cabe indicar que, la víctima mortal laboraba en la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Luis en donde desempeñaba como colaborador. Tras su deceso la comuna extendió un mensaje de solidaridad con sus deudos, quien era reconocido por sus compañeros del área de limpieza y gestión pública.

Ahora, los restos de Juan Pablo Choque Huacles vienen siendo velados en las inmediaciones de su domicilio por sus familiares y allegados quienes se encuentran totalmente acongojados por su partida.

A su vez han exigido a las autoridades que la muerte de su ser querido no quede impune y que se imponga la máxima sanción contra los responsables de este violento ataque suscitado en plena vía pública.

