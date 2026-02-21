RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Conectados en la emergencia

Claro habilita SMS sin costo en la región centro para las zonas afectadas por desastres naturales

Ante las intensas lluvias en la zona centro del país, Claro Perú habilita el envío de SMS sin costo, que estará activo desde el viernes 20 de febrero y hasta el jueves 26 de febrero a las 23:59 horas.

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 21/02/2026

En momentos de emergencia, mantenerse comunicado es fundamental para la tranquilidad y seguridad de las familias peruanas. Ante las intensas lluvias, desbordes y la posible activación de quebradas en la zona centro del país, Claro Perú habilitó el envío de mensajes de texto (SMS) sin costo para clientes Prepago y Postpago en las zonas afectadas de los departamentos de Junín, Huánuco y Pasco, con el objetivo de facilitar la comunicación y coordinación frente a cualquier eventualidad en las siguientes provincias:

· Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

· Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

· Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Beneficio temporal para usuarios

El envío de SMS sin costo se encuentra activo desde el viernes 20 de febrero y estará vigente hasta el jueves 26 de febrero a las 23:59 horas, permitiendo que los usuarios de Claro (Prepago y Postpago) puedan mantenerse en contacto frente a las actuales condiciones climáticas de la región.

Con esta medida, Claro Perú reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades de la zona centro del país en situaciones difíciles, entendiendo que, en contextos de lluvias y huaicos, la conectividad no solo acerca a las personas, sino que puede marcar la diferencia en la respuesta oportuna ante una emergencia.

En situaciones de emergencia climática, contar con canales de comunicación es clave para proteger a las familias. Iniciativas como esta buscan reducir las brechas en momentos críticos y garantizar que los peruanos puedan mantenerse conectados cuando más lo necesitan.

