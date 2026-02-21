Claro habilita SMS sin costo en la región centro para las zonas afectadas por desastres naturales

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En momentos de emergencia, mantenerse comunicado es fundamental para la tranquilidad y seguridad de las familias peruanas. Ante las intensas lluvias, desbordes y la posible activación de quebradas en la zona centro del país, Claro Perú habilitó el envío de mensajes de texto (SMS) sin costo para clientes Prepago y Postpago en las zonas afectadas de los departamentos de Junín, Huánuco y Pasco, con el objetivo de facilitar la comunicación y coordinación frente a cualquier eventualidad en las siguientes provincias:

· Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

· Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

· Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Beneficio temporal para usuarios

El envío de SMS sin costo se encuentra activo desde el viernes 20 de febrero y estará vigente hasta el jueves 26 de febrero a las 23:59 horas, permitiendo que los usuarios de Claro (Prepago y Postpago) puedan mantenerse en contacto frente a las actuales condiciones climáticas de la región.

Con esta medida, Claro Perú reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades de la zona centro del país en situaciones difíciles, entendiendo que, en contextos de lluvias y huaicos, la conectividad no solo acerca a las personas, sino que puede marcar la diferencia en la respuesta oportuna ante una emergencia.

En situaciones de emergencia climática, contar con canales de comunicación es clave para proteger a las familias. Iniciativas como esta buscan reducir las brechas en momentos críticos y garantizar que los peruanos puedan mantenerse conectados cuando más lo necesitan.