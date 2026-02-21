Flavia Laos, "Cuto" Guadalupe y "Checho" Ibarra le dan ritmo al "Paga que Paga" en el nuevo spot veraniego de Inkabet

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Inkabet presentó a nivel nacional su nueva campaña de verano con un colorido videoclip de cumbia que marca el regreso de su recordada frase "Porque paga que paga". El spot reúne a sus embajadores Flavia Laos, Fernanda Huapaya, Sergio "Checho" Ibarra y Luis "Cuto" Guadalupe en una propuesta musical y visual que apuesta por el entretenimiento, el ritmo y la identidad peruana.

Videoclip con sello playero

Grabado en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, la producción audiovisual muestra a las figuras en un ambiente festivo donde bailan, cantan e interactúan con gran energía. La pieza destaca por su ritmo contagioso y, también, por integrar los principales productos y servicios de la marca, como su plataforma renovada; las rifas, ruletas, el slot Inkatonazo; y las apuestas deportivas de las ligas más importantes del país y del mundo.

Con un tono divertido busca conectar con los usuarios a través de una narrativa fresca que combina diversión, espíritu playero y los beneficios de apostar con Inkabet.

"Checho", ex futbolista, comentarista deportivo y conductor de TV, resaltó la experiencia de volver a la casa de apuestas en este 2026 y ser parte de las grabaciones. "El videoclip fue realmente divertido, lleno de buena vibra y emoción. Después de dos años, no puedo estar más contento de regresar y seguir compartiendo esta energía que nos caracteriza", apuntó.

Producción de alto nivel y narrativa visual sólida

En alianza con la productora Manzanon Films y la agencia creativaThe Juju, el video sobresale por su calidad en alta resolución, animaciones que muestran la plataforma de juego y una paleta dominada por el característico color naranja de la marca. Alrededor de 50 personas participaron en la grabación donde bailaron al ritmo de la cumbia, la cual muestra la identidad de nuestro país.

Además de la playa chorrillana, el spot recorre diversas locaciones que enriquecen la historia visual. Todo acompañado de versos pegadizos como "Con la nueva plataforma de Inkabet, siempre estás conectado", que refuerzan la modernidad y cercanía de la casa peruana de apuestas.

Con este lanzamiento, Inkabet refuerza su compromiso de ofrecer entretenimiento innovador y experiencias memorables a su comunidad.