Presenta propuesta

Daniel Urresti se suma a campaña de José Luna con plan de seguridad: "Venía haciéndolo en el penal"

Daniel Urresti, exministro del Interior, confirmó que formará parte de la campaña electoral de Podemos Perú y José Luna con un plan de seguridad que aseguró lo venía haciendo durante su estadía en la cárcel.

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/03/2026

En exclusiva con Exitosa, el exministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó que se sumará a la campaña electoral de Podemos Perú y José Luna Gálvez, cuyo plan de gobierno incluye estrategias en materia de seguridad ciudadana elaboradas por él. "Mi trabajo venía haciéndolo en el penal", comentó.

Presenta propuesta en materia de seguridad ciudadana

Una de las problemáticas a las que se enfrenta el país es la inseguridad ciudadana y la criminalidad que viene cobrando varias víctimas a lo largo y ancho del país, en ese contexto, Daniel Urresti, exfuncionario, manifestó que ha elaborado un plan para combatir ello.

Noticia en desarrollo...

Bertha Rojas niega que Vladimir Cerrón sea corrupto: "Pongo mi cuerpo al fuego por mis hijos"

Congreso: Junta de Portavoces decidirá este jueves 5 de marzo si citan al ministro de Energía y Minas por crisis de GNV

Temas relacionados campaña electoral Daniel Urresti José Luna Gálvez Podemos Perú seguridad ciudadana

