Daniel Urresti se suma a campaña de José Luna con plan de seguridad: "Venía haciéndolo en el penal"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el exministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó que se sumará a la campaña electoral de Podemos Perú y José Luna Gálvez, cuyo plan de gobierno incluye estrategias en materia de seguridad ciudadana elaboradas por él. "Mi trabajo venía haciéndolo en el penal", comentó.

Presenta propuesta en materia de seguridad ciudadana

Una de las problemáticas a las que se enfrenta el país es la inseguridad ciudadana y la criminalidad que viene cobrando varias víctimas a lo largo y ancho del país, en ese contexto, Daniel Urresti, exfuncionario, manifestó que ha elaborado un plan para combatir ello.

Noticia en desarrollo...