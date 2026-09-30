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Dictan prisión a suboficial

Poder Judicial dicta prisión preventiva contra suboficial de la PNP por el presunto feminicidio de su esposa en Ate

La medida, obtenida por la Fiscalía de Lima Este, ordenó el arresto del suboficial mientras es investigado por presunto acto de feminicidio.

Policía afrontará pedido de 18 meses de prisión.
Policía afrontará pedido de 18 meses de prisión. Composición Exitosa

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/09/2026

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El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional, Luis Felipe Sandoval Díaz, investigado por el presunto feminicidio de su esposa, Mariela Peralta Muñoz. El crimen ocurrió el pasado 26 de septiembre al interior de una habitación que la pareja alquilaba en el distrito de Ate.

La fiscal provincial Cecilia Oré Sosa presentó el requerimiento respectivo ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. El investigado permanecerá recluido en la carceleta del Poder Judicial.

Indicios de violencia familiar

Las indagaciones de este caso revelaron que la víctima y el suboficial contrajeron matrimonio a finales de agosto en la ciudad de Huánuco. Sin embargo, conversaciones de WhatsApp difundidas en ATV, entre la hermana de la víctima evidenciaron los episodios de agresión que sufría la ciudadana además de querer terminar la relación con el agresor policial.

"Yo ya he encontrado mensajes. También me quise separar, se quiso matar. A mí también me empujó. Yo ya no tengo fuerzas para tanto que viví", mencionó la victima.

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De acuerdo con los testimonios recabados, la madre de familia tenía planeado viajar pronto para alejarse del acusado por la insostenible relación. Además, las diligencias confirmaron que la mujer falleció tras recibir un disparo en la cabeza dentro del inmueble alquilado, dejando en orfandad a su hija de 14 años producto de un compromiso anterior.

Antecedentes penales del investigado

Documentos de una sede del Ministerio Público confirman que dos exparejas lo denunciaron formalmente por violencia física y psicológica durante los años 2018 y 2023, alertando sobre su comportamiento reiterativo.

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Además de los expedientes por agresiones contra la mujer, los registros institucionales del año 2018 incluyen una acusación por el presunto hurto de un celular.

Asimismo, los reportes informaron que existen investigaciones en curso que vinculan al policía con delitos mayores, incluyendo cargos previos por extorsión y homicidio.

La fiscal encargada del primer despacho continúa liderando las diligencias inmediatas para esclarecer plenamente las responsabilidades legales correspondientes. Mientras tanto, todo el requerimiento probatorio será analizado en el Módulo de Violencia Penal de Lima Este, donde el magistrado determinará si el efectivo policial afrontará su proceso judicial en prisión.

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