Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito agravado. El caso examinó sus ingresos, egresos y depósitos durante 2024, mientras ejercía funciones públicas. La decisión fiscal concluyó que no existía un desbalance patrimonial injustificado acreditado.

El expediente corresponde a la Carpeta Fiscal 54-2025 y comprendió el periodo entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2024. Durante esas fechas, Boluarte ejercía la presidencia de la República.

La Fiscalía revisó los movimientos económicos vinculados al periodo investigado y registros financieros.

Análisis financiero sustentó la decisión fiscal

La disposición fiscal determinó que no se encontraron elementos de convicción suficientes para acreditar un desbalance patrimonial no justificado. La revisión incluyó la trazabilidad de los ingresos y egresos, además del origen de los depósitos registrados durante el periodo analizado y los movimientos financieros.

Pronunciamiento.



La conclusión fue respaldada por el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales. El análisis formó parte de los elementos considerados por la Fiscalía durante las diligencias preliminares realizadas para determinar si existía un incremento patrimonial sin justificación durante el año 2024.

Los peritos revisaron los movimientos financieros de Boluarte y determinaron que los ingresos identificados correspondían a rentas provenientes de su trabajo en el sector público. Estos montos coincidían con las declaraciones del impuesto a la renta.

La investigación también comprendió la revisión del origen de los depósitos registrados en las cuentas analizadas. La Fiscalía señaló que pudo establecer la trazabilidad de los ingresos y egresos en el periodo investigado, por lo que no encontró elementos que demostraran un incremento patrimonial injustificado.

Fiscalía no acreditó vínculo con el cargo

Otro aspecto considerado en la disposición fue la relación entre el patrimonio examinado y las funciones públicas desempeñadas por Boluarte. La Fiscalía estableció que no se acreditó un abuso del cargo relacionado con el resultado patrimonial analizado durante esta investigación en el caso correspondiente.

La decisión corresponde específicamente a la investigación contenida en la Carpeta Fiscal 54-2025, por hechos vinculados al periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2024. El archivo de este expediente no significa que otras investigaciones anteriores o distintas contra la exmandataria tengan el mismo resultado.

El caso se suma a antecedentes relacionados con las declaraciones patrimoniales de Boluarte, pero corresponde a una investigación diferente. En este expediente, la Fiscalía centró el análisis en los ingresos, egresos y depósitos registrados durante 2024 y en determinar si existía un incremento patrimonial injustificado.