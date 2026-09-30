Lucha increíble en la UFC: policía y exconvicto se enfrentan y encuentro termina en 57 segundos

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luis Hernández, oficial del sheriff de Miami-Dade y peleador de artes marciales mixtas, sorprendió en su debut en UFC Vegas 121 al someter a Sedriques Dumas en apenas 57 segundos. El combate se disputó en Las Vegas tras un cambio de último momento en la cartelera.

Un debut con preparación mínima

El enfrentamiento se realizó el sábado 26 de septiembre en el Meta APEX, dentro de la categoría de peso semipesado. Hernández ingresó al combate después de que Micky Gall fuera retirado por problemas médicos. Según la UFC, el reemplazo ocurrió dos días antes de la pelea.

El estadounidense llegaba con un récord profesional invicto y acababa de conseguir su contrato con la UFC en Dana White's Contender Series. Su triunfo ante Hugo Guillon, registrado el 15 de septiembre, le permitió incorporarse a la empresa y debutar finalmente ante Dumas.

En el octágono, Hernández conectó primero con un golpe de izquierda que afectó a Dumas. Luego llevó la acción hacia la lona y aseguró una guillotina. El peleador mantuvo la presión mientras ambos estaban cerca de la jaula, hasta conseguir rendición durante el primer asalto.

Luis Hernández derrotó a Sedriques Dumas por sumisión mediante una guillotina a los 57 segundos del primer round. La organización registró el resultado como el debut de Hernández dentro de la compañía, mientras Dumas sumó una nueva derrota en su historial profesional.

La participación de Hernández tomó forma de manera inesperada después de la salida de Micky Gall. UFC informó que el cambio fue provocado por problemas médicos y que el nuevo combate pasó a disputarse en peso semipesado. Hernández aceptó el reto con solamente dos días.

Luis Herdnadez vs Sedriques Dumas Full Fight pic.twitter.com/09p51PCG5O — manifest destiny (@clipsahoyyy) September 27, 2026

Dumas y el resultado del combate

Antes de llegar a UFC, Hernández acumulaba ocho victorias profesionales y ninguna derrota. Su contrato fue obtenido mediante el programa de Dana White's Contender Series, donde venció por sumisión a Hugo Guillon. Con el resultado ante Dumas, amplió su registro profesional a nueve triunfos consecutivos.

Sedriques Dumas, peleador estadounidense de 31 años, también compite en UFC y cuenta con experiencia previa dentro de la organización. Antes de enfrentar a Hernández tenía diez victorias y cinco derrotas. Su registro oficial se actualizó después del combate disputado el sábado 26 en Las Vegas.

El resultado quedó definido en menos de un minuto y convirtió el debut de Hernández en los finales más rápidos de aquella cartelera. UFC también señaló que el peleador recibió un reconocimiento económico por su actuación, después de concretar la sumisión en el primer asalto.

Hernández mantiene su actividad como agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade mientras desarrolla su carrera profesional en las artes marciales mixtas. Su debut en UFC combinó ambas actividades y terminó con una victoria por sumisión sobre Dumas en 57 segundos del primer asalto.