Punta Negra celebró en San Valentín tras la realización del Filo Summer Fest-Love Edition

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 16/02/2026
Al caer sábado, este último San Valentín permitió a miles de personas celebrarlo a lo grande en diversas partes del Perú. Esta vez, Punta Negra fue punto de un evento con lleno de bandera el cual contó una gran propuesta gastronómica y un evento musical de nivel internacional.
Filo Summer Fest-Love Edition 2026 se dio a lo grande
¡Un éxito rotundo! Se vivió una noche mágica el último 14 de febrero en el Filo Summer Fest - Love Edition, evento que estuvo lleno de bote a bote gracia al 'sold out' que consiguieron y que se convirtió en el mejor lugar para celebrar San Valentín con lo mejor de la música y la gastronomía.
El público asistente pudo disfrutar de una gran constelación de estrellas musicales como N'Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña (desde Cuba), Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe.
Sin embargo, el momento emotivo de la noche fue la presentación del cantante urbano puertorriqueño RKM, referente del reguetón romántico en la década de los 2000 y quien hizo bailar con lo mejor de su música al respetable y que lo ovacionó durante varios minutos.
Del mismo modo, el festival contó con el Inca Kola Food Market, que reunió reconocidas propuestas gastronómicas inspiradas en las regiones del Perú: la frescura de la costa con Amankaya, la tradición de la sierra con Casa Zúñiga y los sabores amazónicos de la selva de la mano de Huambra. También tuvo opciones imperdibles como Boycott, Zenpo y Dippos, que fueron una de las más solicitadas por el público.
Además, el evento que se llevó a cabo en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra, también ofreció diversas actividades, como juegos mecánicos, espacios para fotografías y el popular Matri Filo, que hicieron celebrar a todos el Día del Amor y la Amistad.
Como era de esperarse, los asistentes al Filo Summer Fest - Love Edition no dudaron el calificar al espectáculo musical y gastronómico como el más atractivos del verano limeño hasta el momento y que esperan que continúe para el próximo 2027.
En resumen, un magno evento tuvo lugar en Punta Negra donde miles de asistentes disfrutaron una innovadora propuesta gastronómica y de un show musical que contó con la presencia de grandes artistas como el reguetonero boricua, RKM.