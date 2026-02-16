Punta Negra celebró en San Valentín tras la realización del Filo Summer Fest-Love Edition

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Al caer sábado, este último San Valentín permitió a miles de personas celebrarlo a lo grande en diversas partes del Perú. Esta vez, Punta Negra fue punto de un evento con lleno de bandera el cual contó una gran propuesta gastronómica y un evento musical de nivel internacional.

Filo Summer Fest-Love Edition 2026 se dio a lo grande

¡Un éxito rotundo! Se vivió una noche mágica el último 14 de febrero en el Filo Summer Fest - Love Edition, evento que estuvo lleno de bote a bote gracia al 'sold out' que consiguieron y que se convirtió en el mejor lugar para celebrar San Valentín con lo mejor de la música y la gastronomía.

El público asistente pudo disfrutar de una gran constelación de estrellas musicales como N'Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña (desde Cuba), Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe.

Sin embargo, el momento emotivo de la noche fue la presentación del cantante urbano puertorriqueño RKM, referente del reguetón romántico en la década de los 2000 y quien hizo bailar con lo mejor de su música al respetable y que lo ovacionó durante varios minutos.

Asistentes a Punta Negra disfrutaron de un San Valentín diferente.

Del mismo modo, el festival contó con el Inca Kola Food Market, que reunió reconocidas propuestas gastronómicas inspiradas en las regiones del Perú: la frescura de la costa con Amankaya, la tradición de la sierra con Casa Zúñiga y los sabores amazónicos de la selva de la mano de Huambra. También tuvo opciones imperdibles como Boycott, Zenpo y Dippos, que fueron una de las más solicitadas por el público.

Además, el evento que se llevó a cabo en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra, también ofreció diversas actividades, como juegos mecánicos, espacios para fotografías y el popular Matri Filo, que hicieron celebrar a todos el Día del Amor y la Amistad.

Como era de esperarse, los asistentes al Filo Summer Fest - Love Edition no dudaron el calificar al espectáculo musical y gastronómico como el más atractivos del verano limeño hasta el momento y que esperan que continúe para el próximo 2027.

En resumen, un magno evento tuvo lugar en Punta Negra donde miles de asistentes disfrutaron una innovadora propuesta gastronómica y de un show musical que contó con la presencia de grandes artistas como el reguetonero boricua, RKM.