Ejecutivo presenta al Congreso proyecto de crédito suplementario por más de S/ 8 mil millones

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca autorizar la incorporación de créditos suplementarios y la emisión de bonos con el fin de asegurar el financiamiento de intervenciones prioritarias en el país. Esta propuesta legislativa está orientada a destinar recursos económicos para hacer frente a las contingencias del Fenómeno El Niño 2026-2027, dinamizar la ejecución de obras públicas, reforzar el orden interno y garantizar la continuidad operacional de sectores fundamentales como educación, salud y asistencia social.

Emisión de bonos y financiamiento extraordinario

La iniciativa contempla la autorización para realizar operaciones de endeudamiento mediante la emisión interna y externa de bonos soberanos hasta por un monto de S/ 4 428 734 398,00. Esta colocación de deuda pública permitirá cubrir la ejecución de proyectos de inversión, programas bajo el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, inversiones de optimización (IOARR) e intervenciones de reconstrucción.

Adicionalmente, el marco financiero autoriza una incorporación presupuestaria general que asciende a S/ 8 228 414 502,00 mediante la fuente de Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito. Estos fondos serán redistribuidos entre diversos pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales con el propósito de cubrir compromisos operativos clave.

El Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá la supervisión sobre el flujo financiero de estas partidas para asegurar la devolución de recursos no devengados al cierre del ejercicio fiscal respectivo.

Por otro lado, la operación autorizada queda exceptuada de los límites máximos estipulados en las reglas ordinarias de endeudamiento del sector público para el periodo correspondiente. Las entidades receptoras deberán realizar las adecuaciones institucionales e informar oportunamente a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la República sobre las colocaciones realizadas.

Asignaciones sectoriales y medidas excepcionales de gasto

En el ámbito social y preventivo, la norma establece el otorgamiento de una subvención económica adicional extraordinaria de S/ 350,00 para los beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", la cual se entregará junto con la transferencia bimestral de cierre de año.

En el sector educación, se autoriza por única vez una bonificación extraordinaria de S/ 300,00 dirigida al personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276. Por su parte, el Ministerio de la Producción queda facultado para realizar transferencias a favor de los Núcleos Ejecutores de Compras (Compras a MYPErú) orientadas a la adquisición de kits de prendas escolares y cuadernos manufacturados por la micro y pequeña empresa.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Ejecutivo envió este miércoles el anunciado proyecto de crédito suplementario por más de S/8 mil millones al Congreso de la República, monto destinado a cubrir acciones inmediatas de cara a la llegada del fenómeno El Niño y otros servicios de... pic.twitter.com/ditU4CUlMV — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2026

Adicionalmente, se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a efectuar transferencias financieras hacia el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) para amortizar los compromisos pendientes con productores e importadores.

Todas las entidades intervinientes quedan sujetas a responsabilidad administrativa sobre el uso exclusivo de los montos asignados. En ese sentido, el proyecto contempla un marco normativo integral orientado a sostener la estabilidad económica, mitigar riesgos climatológicos y cerrar brechas de infraestructura a nivel nacional.