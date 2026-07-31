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Una heroína olvidada

Eduardo González Viaña reivindica el legado de Manuela Sáenz en su nueva novela presentada en la FIL Lima 2026

El escritor presentó su nueva novela Manuela Sáenz y la luna de Paita, publicada por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, donde rescata la historia de una de las protagonistas menos reconocidas de la emancipación latinoamericana.

Nueva novela Manuela Sáenz
Nueva novela Manuela Sáenz (Foto: UCV)

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 31/07/2026

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En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el escritor peruano Eduardo González Viaña presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) su más reciente novela, Manuela Sáenz y la luna de Paita, una obra que invita a redescubrir la vida de quien considera una de las figuras fundamentales de la independencia de América Latina.

Durante la presentación, organizada por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, el autor sostuvo que la historia ha reducido injustamente la figura de Manuela Sáenz a su relación con Simón Bolívar, dejando de lado su participación activa en la lucha emancipadora.

"A pesar de haber conspirado por la Independencia, peleado a caballo en Junín y Ayacucho y conducido Consejos de Estado, hay muchos que creen que Manuela Sáenz tan solo fue la amante de Bolívar. Según un atávico machismo, una mujer no podría ser más que eso", afirmó.

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González Viaña explicó que esa visión fue una de las principales motivaciones para escribir la novela. A su juicio, los libros de historia apenas mencionan a Manuela Sáenz, cuando su participación fue decisiva durante el proceso independentista. "No es así y hay que recordarla de otra manera. Manuela Sáenz, y no Manuelita, se llama nuestra heroína. Hay que recordarla a ella y a Bolívar", expresó.

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Paita como escenario de la memoria

La novela sitúa al lector en los años que Manuela Sáenz vivió en el puerto de Paita, donde pasó las últimas décadas de su vida tras el exilio. Desde ese escenario, el autor reconstruye literariamente una etapa poco explorada de la heroína y plantea una reflexión sobre la memoria histórica y el lugar que ocuparon las mujeres en la construcción de las repúblicas latinoamericanas.

La presentación reunió al historiador Manuel Burga, la investigadora Olenka Soto, el editor Miguel Tejada y al propio Eduardo González Viaña, quienes dialogaron sobre la obra y el valor de la literatura como una herramienta para acercar la historia al público.

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El escritor también destacó el respaldo del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo a su trayectoria literaria. "Estoy muy contento y orgulloso de que seis de mis libros hayan visto la luz de esa manera", señaló al referirse al trabajo desarrollado por la casa editorial de la UCV.

La participación de la Universidad César Vallejo en la FIL Lima 2026 continuará hasta el 6 de agosto con nuevas presentaciones editoriales y conversatorios en el stand 59 y en los auditorios de la feria, como parte de su programación cultural.

 

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