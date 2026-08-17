Impacto y ruta comercial rumbo a Asia: el Perú enfrenta un déficit de profesionales capacitados en logística global y comercio exterior

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Mientras el Perú consolida su posición como uno de los principales exportadores de alimentos del mundo y fortalece su conexión comercial con Asia gracias a la expansión de su infraestructura portuaria, surge un desafío que podría limitar este crecimiento: la escasez de profesionales especializados en logística internacional y comercio exterior.

El dinamismo de las agroexportaciones peruanas y el desarrollo de megaproyectos logísticos en la costa, como la modernización portuaria y la apertura de nuevas rutas comerciales hacia mercados asiáticos, han incrementado la demanda de especialistas capaces de gestionar operaciones internacionales cada vez más complejas.

"El comercio internacional ya no consiste únicamente en importar o exportar productos. Hoy las empresas necesitan profesionales capaces de diseñar estrategias logísticas, optimizar cadenas de suministro, negociar con mercados internacionales y responder a un entorno global cada vez más competitivo", explica el Mg. Dino Yacarini Machuca, docente especialista en Logística y Comercio Internacional de la Universidad Privada San Juan Bautista.

El nuevo desafío del comercio exterior

Durante los últimos años, el Perú ha fortalecido su presencia en mercados internacionales gracias al crecimiento sostenido de sectores como la agroindustria, minería, manufactura y pesca. Productos como arándanos, paltas, uvas, cacao y café llegan actualmente a más de un centenar de países, generando oportunidades para miles de empresas.

Sin embargo, detrás de cada contenedor que cruza el océano existe una compleja cadena de procesos que involucra logística, transporte internacional, normativa aduanera, negociación comercial, planificación financiera y gestión estratégica.

"La competitividad de una empresa no depende únicamente de la calidad de su producto. También depende de la capacidad para llevarlo al mercado correcto, en el momento adecuado y con costos eficientes. Ese es precisamente el valor que aportan los profesionales en negocios internacionales", señala el Mg. Yacarini.

Asia abre una nueva ventana de oportunidades

La creciente relación comercial entre el Perú y las economías asiáticas representa uno de los escenarios más prometedores para el desarrollo del comercio exterior nacional.

La consolidación de nuevas rutas marítimas y el fortalecimiento de la infraestructura logística permitirán que las empresas peruanas accedan con mayor eficiencia a algunos de los mercados de mayor crecimiento del mundo. Este contexto incrementará la necesidad de profesionales preparados para gestionar operaciones internacionales, identificar oportunidades de negocio y liderar procesos de expansión comercial.

"Estamos frente a una transformación del comercio mundial. Las empresas requerirán profesionales con visión estratégica, dominio de la logística global y capacidad para desenvolverse en mercados internacionales. Es un perfil altamente demandado tanto por empresas exportadoras como por operadores logísticos, agencias de aduanas y organizaciones multinacionales", afirma el especialista.

Formación para competir en un mercado global

Frente a esta realidad, la Universidad Privada San Juan Bautista presenta la nueva carrera de Administración y Negocios Internacionales, diseñada para formar profesionales capaces de responder a los desafíos de una economía cada vez más conectada con el mundo.

El programa combina conocimientos en comercio internacional, logística, gestión empresarial, negociación, finanzas y estrategia, incorporando metodologías prácticas que permiten a los estudiantes desarrollar competencias alineadas con las necesidades actuales del mercado.

Uno de los principales diferenciales de la propuesta académica es que los estudiantes trabajan desde los primeros ciclos con casos reales y proyectos colaborativos, fortaleciendo habilidades de análisis, liderazgo y toma de decisiones en escenarios similares a los que enfrentarán en su ejercicio profesional.

"Hoy las empresas buscan profesionales que sepan adaptarse a un entorno global y resolver problemas reales. Formar ese talento desde las aulas es uno de los principales retos de la educación superior y también una responsabilidad que asumimos como universidad", concluye el Mg. Dino Yacarini.

En un contexto donde el Perú fortalece su presencia en el comercio internacional y amplía sus vínculos con los principales mercados del mundo, apostar por una formación especializada en negocios internacionales representa mucho más que elegir una carrera: significa prepararse para liderar las oportunidades que definirán el crecimiento económico del país durante las próximas décadas.