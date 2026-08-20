inDrive refuerza su pilar de seguridad de la mano del talento local Amy Gutiérrez

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

inDrive, la plataforma global de movilidad y entregas, junto a la cantante peruana Amy Gutiérrez, acaba de estrenar "Voy contigo", una colaboración que, a través de un single de salsa, suma una nueva manera de transmitir un mensaje que es prioridad para la marca: la seguridad en cada viaje.

La salsa, género profundamente arraigado en la identidad musical peruana, se convierte en el vehículo para hablar de confianza, tranquilidad y del valor de sentirse acompañado en cada trayecto.

Para inDrive, aliarse con una artista de la trayectoria de Amy Gutiérrez responde a una convicción: el talento local tiene la capacidad de comunicar mejor que nadie lo que importa en cada mercado. En un país donde la compañía opera en casi 40 ciudades, encontrar una voz auténtica y con conexión genuina con distintas generaciones de usuarios era clave. Y en Amy Gutiérrez, inDrive halló esa voz.

"Para nosotros, apostar por el talento local no es solo una decisión de comunicación, es una forma de reconocer que las mejores historias se cuentan desde adentro. Amy representa el talento, la autenticidad y la cercanía con la que queremos hablarles a nuestros usuarios. Con 'Voy contigo' buscamos que la seguridad, un tema prioritario para inDrive, forme parte de la conversación cotidiana de los peruanos, a través de un lenguaje que conecta con la gente", señaló Paola Cotrina, gerente de comunicaciones para Perú y Ecuador.

Por su parte, la artista destacó lo significativo de sumarse a un proyecto con propósito: "Cuando inDrive me propuso ser parte de esta canción, me encantó la idea de usar mi música para hablar de algo tan importante como la seguridad. Como mujer peruana, sé lo valioso que es sentirse tranquila al momento de moverse por la ciudad, y poder transmitir ese mensaje a través de una salsa hecha con mucho cariño es algo que me llena de orgullo", comentó Amy Gutiérrez.

Herramientas de seguridad al alcance del pasajero

Más allá de la campaña, inDrive cuenta con un ecosistema de seguridad consolidado, con funcionalidades diseñadas para brindar tranquilidad en cada viaje. Antes de abordar, la aplicación muestra el modelo del vehículo, la placa y la foto del conductor, además de su perfil, para que cada usuario tenga toda la información a la mano.

Durante el trayecto, la plataforma ofrece herramientas como compartir la ruta en tiempo real con un contacto de confianza, el botón de emergencia (SOS) y la grabación de audio como una capa adicional de protección. A esto se suma un sistema de calificaciones bidireccional que fortalece la confianza entre pasajeros y conductores, y un soporte disponible las 24 horas ante cualquier incidencia.

Con 'Voy contigo', inDrive reafirma su apuesta por acercarse a los usuarios peruanos de una forma diferente, llevando un mensaje que ya es prioridad para la marca —la seguridad— a nuevos espacios de conversación. El single ya está disponible en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales.

Spotify: https://open.spotify.com/track/2eIcX9n25YfizA4B3Aw2gy?si=Jm29BpozQc-fivkw1s0QqA&utm_source=copy-link

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZS4W77DFB/

Instagram: https://www.instagram.com/reel/DbtNj_pOITp/?igsh=ajE2ODl5bmxzN3Q1

Youtube: https://youtu.be/M_n71gDIPVA?si=le2BbSRuM78hVGmh

Sobre inDrive:

inDrive es una plataforma global de movilidad y entregas. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 400 millones de veces y fue la segunda app de movilidad más descargada por cuarto año consecutivo. Además de viajes, inDrive ofrece una extensa lista de servicios urbanos, incluyendo transporte ciudad a ciudad, entregas, además de servicios financieros. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y M&A.



inDrive opera en más de 1,200 ciudades de 48 países. Impulsada por su misión de desafiar la injusticia a través de elecciones justas, la empresa persigue este objetivo tanto mediante su negocio principal, que apoya a las comunidades locales a través de un modelo de precios justos, como a través del trabajo de sus programas de impacto.

Para más información visite www.inDrive.com.