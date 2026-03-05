Especialistas piden priorizar el acceso a tecnología médica para mejorar el tratamiento de enfermedades como el cáncer

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Representantes del sector salud participaron en el Foro "Intercambio de conocimiento y experiencias en Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias" organizado por ALAFARPE y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, para analizar los avances y desafíos en la evaluación de innovación en salud en el Perú.

Durante el encuentro, los expertos destacaron la necesidad de ampliar estas evaluaciones hacia dispositivos médicos, además de los medicamentos, lo que permitiría mejorar el acceso a tratamientos que impactan directamente en la sobrevida de los pacientes con enfermedades de alto impacto, como el cáncer.

"El Perú cuenta con tecnología tanto para diagnóstico como para tratamiento que puede generar beneficios concretos en la sobrevida de las personas. En enfermedades de alto impacto como el cáncer, una cirugía oportuna puede mejorar significativamente los resultados clínicos y las probabilidades de recuperación de los pacientes. Por eso, es fundamental que el acceso a estas tecnologías forme parte de las prioridades en salud pública", señaló la ejecutiva, Daniela Paredes, Senior Manager de Health Economics & Reimbursement de Medtron

Impacto en el tratamiento de enfermedades

Solo en el Perú, el cáncer es una de las principales causas de muerte, en un contexto marcado por la escasez de especialistas, con aproximadamente un cirujano oncólogo por cada 100 mil, y por limitaciones en la prevención, ya que más del 60% de los casos se detecta en etapas avanzadas, lo que reduce significativamente las probabilidades de tratamiento efectivo.

Importancia de evaluar los dispositivos médicos

Los participantes coincidieron en que integrar dispositivos médicos en la evaluación de tecnologías sanitarias no solo amplía las opciones terapéuticas disponibles, sino que también permite tomar decisiones de inversión basadas en evidencia de impacto clínico y costo-efectividad, beneficiando tanto al sistema de salud como a los pacientes que requieren acceso oportuno a estas tecnologías.

Por otro lado, Cristian Csendes, gerente general de Medtronic Perú, que participó de este encuentro, subrayó la importancia de evaluar los dispositivos médicos con la misma rigurosidad que los medicamentos.

"Existe evidencia sólida sobre el impacto de la tecnología médica en resultados clínicos: menor tiempo de hospitalización, recuperación más rápida, mejor calidad de vida. Incluir estos criterios en la evaluación de tecnologías sanitarias permite tomar decisiones más completas y costo-efectivas", señaló Csendes.

En ese sentido, los especialistas coincidieron en que ampliar la evaluación de tecnologías sanitarias para incluir dispositivos médicos permitiría fortalecer la toma de decisiones en salud. Ello permitiría optimizar los tratamientos disponibles y mejorar las oportunidades de recuperación para miles de pacientes en el país.