Felipe Vizeu se defiende de críticas tras su falta de gol en Sporting Cristal: "Estoy aportando al grupo"

Sporting Cristal volvió a territorio peruano luego del valioso triunfo logrado en Venezuela ante Carabobo en el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Con esta victoria, los celestes tienen pie y medio dentro de la fase de grupos del torneo ya que en Matute solo deberán empatar para pasar de ronda.

Felipe Vizeu minimiza críticas por falta de gol

Pese al buen resultado de visita, Felipe Vizeu continuó siendo criticado por los hinchas bajopontinos por su falta de gol a nivel local e internacional. El brasileño fue uno de los más solicitados por la prensa deportiva a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez y sorprendió a más de uno al minimizar los comentarios sobre su nula cuota goleadora.

Según indicó el atacante, se encuentra tranquilo ya que está jugando como se lo pide su entrenador y viene aportando al equipo. Sin embargo, dejó en claro que a los delanteros siempre se les pedir goles, pero que de todas formas seguirá dando su mejor esfuerzo.

"Cuando tengo la oportunidad y fallo, eso sí me preocupa, pero ahora no estoy preocupado porque estoy haciendo buenos partidos y aportando al grupo, que es lo más importante. Como nueve siempre tengo que estar marcando. Tengo conmigo que siempre debo estar marcando, pero sabemos que el fútbol no es así. Como siempre digo, lo más importante es que ganamos los partidos", indicó.

Lamentó el gol anulado

Respecto al gol que le fue anulado y que pudo ser el 2-0 ante Carabobo, Vizeu lamentó la acción, pero reconoció que Cristiano aceptó que el balón le chocara en la mano en la jugada previa. Por ello, no le quedó otra que aceptar la decisión del VAR.

"En momentos de partido no estaba mirando la mano, pero Cris (Cristiano da Silva) dice que sí tocó. En el video que miré, no pasó toda la jugada, así que no vi concretamente si fue un toque que podría anular mi gol. Así es el fútbol. Hay VAR, hay decisiones del árbitro y tengo que continuar", añadió para Jax Latin Media.

En esa misma línea, el atacante aseguró que un marcador más abultado hubiera sido clave para sus aspiraciones de pasar a fase de grupos, aunque también dejó en claro que el actual resultado los deja bien posicionados de cara a la vuelta.

"Creo que después pasaron muchas cosas. Una decisión final que, para mí como delantero y para todo el equipo, si salíamos con dos a cero habría sido un resultado mejor, pero no va a cambiar nada. Nosotros tenemos que estar siempre listos para hacer lo mejor", finalizó.

