Temblor HOY, 5 de marzo remece Perú: Magnitud y hora del sismo sentido esta noche

La noche de este jueves 5 de marzo se registró un sismo de considerable magnitud en el territorio peruano. Conoce la magnitud de este movimiento telúrico aquí.

Sismo sacudió importante región del país. (Fuente: Difusión)

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026

Un nuevo sismo remece el Perú. El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó un movimiento telúrico durante la noche de este jueves 5 de marzo. Conoce el último reporte del Censis en esta nota.

Sismo de 4.8 en Loreto

El último reporte del Censis indica que durante la noche de este 5 de marzo se sintió un sismo de magnitud 4.8 a 46 kilómetros al oeste de Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón en el departamento de Loreto. 

El sismo ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche de este jueves y contó con una profundidad de 115 kilómetros, latitud de -4.56, longitud de -76.99 y una intensidad de III Pastaza.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó mayores detalles sobre el temblor de esta noche e indicó que el epicentro se dio en el distrito de Barranca, que confoma la provincia de Datem del Marañón.

Entre otros de los datos brindados se encuentra el rango de magnitud registrado el cual se cataloga en etiqueta amarilla por encontrarse en el rango entre 4.5 y 5.9 de magnitud.

Reporte del COEN-Indeci
Reporte del COEN-Indeci

 

La prevención es importante

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia.

Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

  • Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.
  • Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.
  • Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.
  • Evacúa con tu mochila para Emergencias

La noche de este jueves 5 de marzo se registró un nuevo sismo en el territorio nacional. El temblor de magnitud 4.8 ocurrió en Loreto

