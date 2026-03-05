¡URGENTE! Cámara de seguridad registró el momento en que una mujer fue SECUESTRADA

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un violento secuestro ocurrido en plena vía pública quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado conmoción tras difundirse las imágenes del momento exacto en que una mujer es raptada frente a su vivienda por un grupo de sujetos desconocidos.

El terrible suceso se dio en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil, según las imágenes difundidas, un grupo de hombres la sacó por la fuerza de su vivienda y la introdujo en un vehículo plateado, mientras familiares y vecinos intentaban impedir el delito. La policía confirmó que se analizan los videos para identificar a los responsables.

De acuerdo con el registro de la cámara, la víctima gritaba pidiendo ayuda mientras era obligada a subir al automóvil por varios sujetos. Los gritos alertaron a residentes de la zona, quienes observaron lo ocurrido desde las inmediaciones del inmueble. En las imágenes también se observa a un hombre, presuntamente familiar de la mujer, salir corriendo desde la vivienda con la intención de rescatarla.

Se desconoce el paradero de la mujer secuestrada

El hombre intenta abrir la puerta trasera del vehículo mientras los captores forcejeaban con la víctima. Sin embargo, los sospechosos aceleraron el automóvil y abandonaron el lugar rápidamente, evitando la intervención.

Tras el hecho, los familiares de la ciudadana indicaron que desconocen su paradero. La denuncia fue presentada ante las autoridades, que iniciaron un proceso de investigación para localizarla.

La policía informó que especialistas revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para determinar características del vehículo y posibles rutas de escape utilizadas por los secuestradores. Este material podría ser clave para avanzar en la identificación de los implicados.

Denuncias por casos de secuestros en Guayaquil

Vecinos indicaron que los gritos de la víctima provocaron momentos de alarma entre quienes se encontraban en el lugar. Los casos de secuestro han sido una de las modalidades delictivas que han registrado denuncias en los últimos meses en la ciudad.

De acuerdo con cifras del portal de analítica de la Fiscalía General del Estado, durante enero de 2026 se reportaron 64 casos de secuestro en Guayaquil.

Las autoridades mantienen operativos y labores investigativas para ubicar a la mujer y determinar la participación de los responsables. Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con este caso.

El análisis de las cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios forman parte de las diligencias que buscan esclarecer el hecho ocurrido en el sur de la ciudad.