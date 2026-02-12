Vacunas contra la influenza llegan al Perú el viernes 13 de febrero, anuncia el ministro de Salud

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, anunció este jueves 12 de febrero, que el día de mañana llegarán al país las primeras vacunas contra la influenza, a dos meses de la aparición en Europa del subclado "K" del virus H3N2, variante que puso en alerta a todo el mundo.

Como se recuerda, el primer caso del también subtipo de la influenza A, se registró en el Perú el pasado 15 de diciembre. Dos semanas después, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), anunció que las inmunizaciones llegarían para el segundo mes del 2026, gracias a las gestiones ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Diez millones de vacunas arribarán a nuestro país

Desde la ceremonia de firma del "Convenio Marco de Colaboración Mutua Interinstitucional entre el Minsa y EsSalud", llevada a cabo en Palacio de Gobierno, el titular de Salud hizo el anuncio al lado del presidente José Jerí Oré, destacando tan importante hito a nivel sanitario en favor de los peruanos.

"Agradecerles de corazón, todo este esfuerzo que todos los aquí presentes realizan liderados por nuestro señor presidente y he dejado para el final a mi querida amiga Maurice Birmingham, representante en el Perú de la Organización Panamericana de la Salud, porque gracias a ella y al Fondo Rotatorio, es que hemos podido ser el primer país de las Américas en que está llegando el día de mañana las vacunas contra la influenza, que es también parte de ese trabajo colaborativo con EsSalud", indicó.

Es importante recordar que, en diciembre último, el ministro de Salud indicó que son 10 millones de dosis las adquiridas por el Gobierno peruano. Asimismo, reveló que la recepción de las vacunas permitirá asegurar la cobertura para los grupos de alto riesgo, como, por ejemplo, los adultos mayores, niños, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

¿Qué dice la OMS al respecto?

De acuerdo con los señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus de la influenza A(H3N2) son predominantes y su aumento coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte (diciembre). Acotaron que, las epidemias y los brotes de influenza estacional y otros virus respiratorios circulantes, "pueden ejercer una presión significativa sobre los sistemas de salud".

Debido a la constante evolución de los virus de la gripe, la OMS instó a la importancia de la vigilancia mundial durante todo el año para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de la gripe emergente o circulantes que puedan afectar la salud humana.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países de la región de las Américas a "ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud", ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

De esta manera, el Perú se prepara para reforzarse contra el citado virus, a fin de evitar complicaciones a la salud durante el cambio de estación del verano al otoño.