Influenza en el Perú: Llegó al país el primer lote de más de 500 000 dosis de vacunas

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Esta madrugada arribó al Perú, el primer lote de vacunas contra la influenza adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tal como lo anticipara hace 24 horas el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés.

Es importante recordar que, en diciembre último, el titular del Minsa indicó que son más de 10 millones de dosis las adquiridas por el Gobierno peruano contra este viral, teniendo en consideración la aparición en Europa del subclado "K" del virus H3N2, variante que puso en alerta a todo el mundo y también al Perú a mediados del mes en referencia.

🇵🇪 Perú hace historia en salud pública: es el primer país de Latinoamérica en recibir las vacunas contra la influenza 2026.



📌 Más información: https://t.co/k2tiNsgwpH pic.twitter.com/mEiuCgfUMx — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 13, 2026

¿Cómo será la distribución de las vacunas?

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud este viernes 13 de febrero, llegaron al país un total 537 600 dosis de las 8,2 millones que serán distribuidas de la siguiente manera: 6 millones destinadas para las personas de tres años a más, y las otras 2,2 millones de vacunas pediátricas para niños de seis meses a dos años y once meses.

Vale precisar entonces, que las demás entregas se realizarán de manera progresiva hasta el 23 de marzo. En ese sentido, las vacunas fueron recibidas cumpliendo estrictamente con la cadena de frío y los estándares técnicos que garantizan su calidad y seguridad.

Tras su recepción, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) se encargará de la distribución inmediata a los establecimientos de salud de todo el país, a fin de asegurar el abastecimiento oportuno en todas las regiones del Perú para garantizar la protección de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

En la víspera, el titular de Salud destacó las coordinaciones articuladas para llegar a tan importante hito. "Gracias a las gestiones realizadas, hemos logrado que la OPS nos otorgue el privilegio de ser el primer país de las Américas en obtener estas vacunas", mencionó.

¿Qué dice la OMS sobre la H3N2?

De acuerdo con los señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus de la influenza A(H3N2) son predominantes y su aumento coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte (diciembre). Acotaron que, las epidemias y los brotes de influenza estacional y otros virus respiratorios circulantes, "pueden ejercer una presión significativa sobre los sistemas de salud".

Debido a la constante evolución de los virus de la gripe, la OMS instó a la importancia de la vigilancia mundial durante todo el año para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de la gripe emergente o circulantes que puedan afectar la salud humana.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países de la región de las Américas a "ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud", ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

Siguiendo estas recomendaciones, el Perú dio un gran paso reforzarse contra el citado virus, a fin de evitar complicaciones a la salud durante el cambio de estación del verano al otoño.