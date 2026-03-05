Adrián Villar: INPE decidirá mañana en qué penal cumplirá prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026
El destino de Adrián Villar en los próximos meses está ahora en manos del INPE. Tras ser trasladado a la carceleta del penal Ancón II, el Instituto Nacional Penitenciario decidirá este jueves a qué penal irá el conductor para cumplir prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano.
El miércoles 4 de marzo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el joven de 21 años tras acoger dicho pedido fiscal, al considerar que no se ha sustentado un arraigo y que existe peligro de fuga tras el atropello mortal contra la deportista.
Villar Chirinos deberá ser internado mientras avanza la investigación por los tres delitos que se le imputan: homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.
La mañana de este jueves, apenas horas después de conocer el fallo del PJ, una ambulancia acompañada de un patrullero trasladó a Villar desde la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en La Victoria, hasta el Penal Ancón II.
Actualmente, ya se encuentra en la carceleta para que la Junta Calificadora del INPE determine en qué centro penitenciario será recluido.