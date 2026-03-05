RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Recluido nueve meses

Adrián Villar: INPE decidirá mañana en qué penal cumplirá prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

Tras ser trasladado a la carceleta del penal Ancón II, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidirá este jueves 6 de marzo a qué penal irá Adrián Villar para cumplir prisión preventiva por el atropello y muerte de Lizeth Marzano.

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026

El destino de Adrián Villar en los próximos meses está ahora en manos del INPE. Tras ser trasladado a la carceleta del penal Ancón II, el Instituto Nacional Penitenciario decidirá este jueves a qué penal irá el conductor para cumplir prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano.

El miércoles 4 de marzo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el joven de 21 años tras acoger dicho pedido fiscal, al considerar que no se ha sustentado un arraigo y que existe peligro de fuga tras el atropello mortal contra la deportista.

Villar Chirinos deberá ser internado mientras avanza la investigación por los tres delitos que se le imputan: homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

📍 Adrián Villar fue trasladado al penal de Ancón, donde una junta calificadora decidirá en qué establecimiento penitenciario cumplirá 9 meses de prisión preventiva, medida dictada por el Poder Judicial por su responsabilidad en la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano. 👉 Sigue nuestras plataformas digitales para más información sobre este caso. #Justicia #Actualidad #LizethMarzano

La mañana de este jueves, apenas horas después de conocer el fallo del PJ, una ambulancia acompañada de un patrullero trasladó a Villar desde la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en La Victoria, hasta el Penal Ancón II.

Adrián Villar: Así fue trasladado a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima tras sentencia de prisión preventiva
Actualmente, ya se encuentra en la carceleta para que la Junta Calificadora del INPE determine en qué centro penitenciario será recluido.

Noticia en desarrollo...

Adrián Villar a la cárcel: PJ dicta nueve meses de prisión preventiva por atropello y muerte de Lizeth Marzano
