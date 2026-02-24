¡A cuidarse la piel! Radiación ultravioleta extrema en verano puede dañar tu piel y aumentar el riesgo de cáncer

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Salud

La temporada de verano en el Perú viene acompañada de niveles de radiación ultravioleta (UV) extremadamente altos en buena parte del territorio, especialmente en la costa y la sierra, según alertas de autoridades de salud y organismos meteorológicos.

En ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo, Piura y Tumbes, los índices UV alcanzan valores considerados de riesgo extremo, incrementando significativamente la probabilidad de daños en la piel si no se toman medidas preventivas adecuadas.

El cáncer de piel se encuentra entre las enfermedades oncológicas más frecuentes a nivel mundial y la exposición prolongada al sol sin protección es uno de sus principales factores de riesgo. El Ministerio de Salud (MINSA) ha advertido que durante el verano la incidencia de lesiones cutáneas y diagnósticos relacionados con la radiación solar tiende a aumentar, impulsada por la sobreexposición al sol, actividades recreativas al aire libre y una percepción baja del riesgo por parte de la población.

La piel acumula daño

La radiación UV no solo causa quemaduras visibles durante los meses de calor, sino que el daño se acumula con el tiempo, lo que puede elevar de manera significativa la probabilidad de desarrollar cáncer de piel, incluyendo el melanoma (el tipo más agresivo) y otros carcinomas menos agresivos. Esta acumulación de daño puede manifestarse clínicamente décadas después de la exposición inicial.

"El daño por radiación ultravioleta es acumulativo y puede manifestarse clínicamente décadas después. No se trata solo de evitar una quemadura, sino de cuidar la piel para reducir riesgos de enfermedades serias", explica Juan Loo, médico ocupacional de Howden Perú.

Recomendaciones para proteger la piel

Aplicar protector solar de amplio espectro (SPF 50 o más) incluso en días nublados.

Reaplicar el protector solar cada dos horas, especialmente si se está al aire libre.

Evitar exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m., cuando la radiación es más intensa.

Usar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y ropa que cubra brazos y piernas.

Además, se recomienda realizar autoexámenes periódicos de la piel y consultar con un profesional de la salud ante cualquier mancha sospechosa, cambios en los lunares o lesiones que no cicatrizan, ya que la detección temprana mejora considerablemente los resultados clínicos.

La radiación ultravioleta extrema en verano no es un riesgo menor ni temporal. Adoptar estas medidas debe convertirse en un hábito cotidiano, especialmente en países como el Perú donde los índices UV pueden alcanzar niveles peligrosos durante gran parte del año.