Causa del accidente de TGP será determinada por OSINERGMIN, aclara especialista del OEFA

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las principales instituciones del Ejecutivo continúan trabajando para darle solución a la fuga y deflagración ocurrida en uno de los gaseoductos que transportar el gas de Camisea hacia distintas partes del Perú.

Causas de la deflagración serán determinadas por Osinergmin

Por ejemplo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) viene realizando los estudios necesarios en la zona de La Concepción para determinar el grado de contaminación que se ha generado a raíz de este incidente.

Justamente, Exitosa conversó con Pamela Rodríguez, especialista de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, para conocer mayores detalles de sus actividades en los últimos días. En primer lugar, la funcionaria dejó en claro que su competencia no será determinar las causas de esta deflagración ya que eso está a cargo de Osinergmin y que a penas tengan los motivos, serán dados a conocer.

"Como OEFA nuestras competencias están enmarcadas en aquellos impactos ambientales que se podría generar producto de una emergencia, la causa de la emergencia es determinada por Osinergmin. Una vez que ellos determinen la causa ellos podrán informar a la población", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la especialista ambiental del OEFA, Pamela Rodríguez, indicó que la causa del accidente en un ducto de la empresa TGP será competencia de OSINERGMIN. En ese sentido, sostuvo que su organismo determinará el daño ambiental... pic.twitter.com/nomYrOHm9O — Exitosa Noticias (@exitosape) March 6, 2026

Seguidamente, Rodríguez precisó que pese a los cuestionamientos de los últimos días, la empresa TGP realizó las acciones inmediatas para controlar la fuga y evitar un daño mayor. Sin embargo, reveló que una llama sigue activa, pero que esta se debe a los residuos que se encuentran en el ducto el cual ya fue cerrado.

"Existen acciones de TGP de primera respuesta, han controlado la fuente y están en campo delimitando la zona para que no traiga mayores consecuencias. Hay una llama que está activa y hay que proteger el área", añadió.

Determinarán la contaminación generada por el incidente

Por último, señaló que su entidad conocerá el impacto total de esta fuga de gas en toda la zona del gaseoducto luego de los primeros estudios que se han realizado. Según indicó, los vuelos con drones y otras indagaciones serán claves para conocer a fondo la contaminación ambiental a raíz del incidente.

"Nosotros seguimos en campo investigando y determinando cuales son los niveles de afectación al ambiente por esta emergencia. Hemos tomado muestras de agua, suelo y sedimento, además de hacer vuelos con dron para determinar el área afectada por esta emergencia ambiental", finalizó.

