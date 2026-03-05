Ministro de Defensa aseguró en EE.UU. que Perú "está comprometido con la lucha contra organizaciones criminales"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez, llegó hasta el estado de Florida para participar en la "Conferencia Anti Cárteles de las Américas" en el cuartel general del Comando Sur de los EE.UU. Durante el evento, el funcionario resaltó el firme compromiso del Perú contra la criminalidad.

"La lucha contra el narcotráfico es prioridad"

El importante evento estuvo encabezado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y tuvo por objetivo fortalecer la relación de los países con los Estados Unidos. La presencia de Arroyo respondió a una invitación de la embajada estadounidense.

Durante la conferencia, Arroyo expresó su valoración a la iniciativa y se refirió a la postura de nuestro país.

"El Perú está firmemente comprometido con la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional", subrayó el ministro durante su intervención.

El titular de Defensa también se refirió al narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico ilícito de armas, además de la trata de personas y la minería ilegal. Según dijo, estas actividades operan con estructuras que trascienden las fronteras con tecnologías emergentes.

Asimismo, resaltó que, en línea con el compromiso a prevenir y sancionar estas conductas, nuestro país ha trabajado activamente en la negociación y suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Pese a ello, Luis Arroyo reconoció que el Perú necesita fortalecer la interoperabilidad, mejorar sus capacidades y consolidar la confianza mutua y el respeto a la soberanía de los Estados.

"Quisiera reafirmar nuestro compromiso con una acción coordinada que preserve la estabilidad regional y garantice un hemisferio más seguro y próspero para nuestras naciones", finalizó el ministro.

