Cáncer de tiroides en niños: Más de 40 menores fueron operados desde el 2021 en el INSN de Breña

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña continúa consolidándose como centro de referencia nacional en el diagnóstico, tratamiento quirúrgico y seguimiento de tumores de tiroides en pacientes pediátricos, especialmente provenientes de regiones del Perú.

Niña de Huaraz fue operada en los últimos días

Esta vez, se conoció el caso de Ariana, una niña de 9 años de la ciudad de Huaraz, quien fue intervenida en una exitosa cirugía para la extirpación total de un tumor tiroideo de aproximadamente 6 x 7 centímetros.

La menor fue referida desde el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz tras presentar, durante cerca de seis meses, un bulto visible en el cuello que le generaba dificultad para ingerir alimentos y problemas para dormir. "El volumen de la tiroides provocaba que se sintiera ahogada cuando descansaba", explicó la Dra. Isabel Pisfil Valenzuela, médico asistente del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del INSN Breña.

La especialista resaltó que el instituto, al ser un centro pediátrico especializado, cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado para atender este tipo de patologías complejas.

"Nuestro principal desafío durante estas cirugías es respetar la anatomía del paciente, proteger las glándulas paratiroides y el nervio laríngeo, además de asegurar una recuperación rápida y segura", precisó.

La intervención a la menor, realizada el pasado 23 de enero, que contó con la participación de dos cirujanos de cabeza y cuello de alto volumen, anestesiólogo, residentes, enfermeras y técnicas. La operación consistió en una tiroidectomía total y extirpación de los ganglios cercanos a la glándula tiroides y no requirió traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Menor de Huaraz fue operada en el INSN de Breña.

Gracias al cumplimiento estricto de los protocolos quirúrgicos, Ariana presentó una evolución favorable y al día siguiente de la operación ya podía alimentarse y hablar con normalidad.

Actualmente, fue dada de alta y su estado de salud es estable, con mejor descanso y mayor apetito, aunque deberá recibir tratamiento hormonal con levotiroxina durante toda su vida.

En casos de tumores malignos, el INSN realiza un seguimiento continuo del paciente y coordina, de ser necesario, tratamientos complementarios como el yodo radioactivo, manteniendo siempre el control pediátrico especializado. Por su parte, Pedro Antúnez Evaristo, padre de Ariana, expresó su agradecimiento al personal del instituto.

"Desde julio notamos un bulto en su cuello y en Huaraz nos orientaron para venir al INSN. Aquí nos han atendido muy bien. Mi hija es valiente y ha salido adelante gracias a Dios y al trabajo de los médicos", manifestó.

El INSN informó que desde el año 2021 se han operado más de 40 casos de tumores de tiroides en pacientes pediátricos, siendo la mayoría provenientes de regiones del país. En el 2025 se reportaron 10 casos y tres en lo que va el presente año.

En ese sentido, la Dra. Isabel Pisfil hizo un llamado a los padres de familia de Lima y provincias a estar atentos a signos de alarma como bultos en el cuello, dificultad para tragar o cambios en la voz, y a acudir oportunamente a un establecimiento especializado.

"Invocamos a las familias de todo el país a acudir al INSN Breña, donde contamos con el equipo y la experiencia necesaria para brindar un manejo integral y oportuno a estos pacientes", enfatizó.

En resumen, el INSN continúa realizando operaciones contra el cáncer de tiroides en niños y una muestra de ello es el reciente caso de Ariana de Huaraz.