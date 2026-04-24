Diego Chávarri DESTRUYE a Onelia Molina en La Granja VIP: "No es ni el 0.001 % de la persona que conocí"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality, Diego Chávarri, recordó episodios de su relación pasada con Onelia Molina y aseguró que ciertas situaciones no dejaron una buena impresión sobre su expareja, generando impacto en los usuarios. El participante relató que existieron comentarios que, según su versión, distorsionaron lo ocurrido durante la relación.

"Sí me hizo volar esa huev**... le dijo a muchas personas que yo por celos nunca quise que ella entre al programa...", comentó al recordar una conversación previa.

Diego Chávarri mentía para proteger la imagen de Onelia

La falta de confianza quedó expuesta cuando Chávarri narró el momento exacto en que decidió mentir por lealtad. Según su testimonio, tras recibir una llamada de un programa de espectáculos alertándolo sobre una salida nocturna de la competidora de "Esto es Guerra", él decidió actuar como su escudo:

"Me llaman de un programa y me dicen: 'hay imágenes de Onelia que se ha ido de fiesta... ¿tú sabías?'. Yo para cuidarla dije: 'sí claro'... pero yo no sabía un cu**", confesó, dejando entrever que la confianza en la relación ya estaba fracturada por acciones de la competidora de "Esto es Guerra".

Esta declaración no solo revela el encubrimiento, sino que deja en evidencia que la relación ya caminaba sobre una cuerda floja debido a las acciones de la modelo.

Onelia intentaba contactarlo tras pelear con Mario Irivarren

En esa misma línea, el exfutbolista afirmó que, tras la separación, existieron intentos de contacto para coordinar la devolución de pertenencias, lo que derivó en nuevas conversaciones entre ambos. Según su relato, ella buscó canales de comunicación más directos e incluso solicitó retomar el diálogo fluido.

"Me dice: '¿Cómo hacemos para que vengas y la recojas? Yo bajo'... luego pidió desbloquearme para conversar mejor", señaló el participante de "La Granja Vip".

Chávarri vinculó su distanciamiento definitivo con un dato que obtuvo tras ingresar al programa de televisión: la inestabilidad entre Onelia y el chico reality Mario Irivarren.

"Cuando entro al programa me entero que justo en ese tiempo... habían terminado y peleado con Mario", expresó,

Sugiriendo que los tiempos de su ruptura encajaban sospechosamente con los conflictos de la modelo y su actual pareja. Esta revelación arroja una nueva luz sobre por qué, a pesar de los bloqueos y peleas, aún existían intentos de comunicación por "pertenencias".

Finalmente, el excompetidor de 'Esto es guerra' dejó una frase que marcó el cierre de sus declaraciones dentro del reality. "Le dije a un pata: no es ni el 0.001 % de la persona que conocí", concluyó.