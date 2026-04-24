Nolberto Solano arremete contra Jean Ferrari tras declaraciones en su contra: "Que no haga papel de guardaespaldas"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ámbito futbolístico peruano vuelve a encenderse fuera de las canchas tras un fuerte cruce de declaraciones entre Nolberto Solano y Jean Ferrari. Lo que comenzó como una opinión deportiva sobre el rendimiento de Alex Valera culminó en fuerte intercambio directo de cuestionamientos personales que ha generado amplio debate en el entorno local.

Nolberto Solano y Jean Ferrari enfrentados: El origen

Todo se originó cuando Nolberto Solano analizó el nivel del delantero de Universitario de Deportes, Álex Valera marcando distancia respecto a figuras históricas del fútbol peruano como es el caso de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Sus palabras no cayeron bien en Jean Ferrari, el actual Director de Fútbol de la FPF, quien salió en defensa del atacante y criticó duramente la trayectoria del exjugador como integrante del comando técnico de la selección cuando era dirigida por Ricardo Gareca.

Al respecto, el 'Maestrito' fue tajante al desmentir dichas afirmaciones y explicó el propósito de sus declaraciones apuntando contra el exintegrante de la administración de la institución de Ate.

"Para hablar hay que tener argumentos y conocimiento. Si no los tienes, mejor no hables. Más aún cuando has tenido la oportunidad de estar 10 años en la Federación y no hiciste absolutamente nada, habiendo pasado por una cantidad de equipos donde tampoco le ha ido bien", fue lo que indicó Ferrari en el programa de YouTube Fútbol Satélite.

Nolberto Solano responde con contundencia

Fiel a su estilo frontal, lejos de quedarse callado, el exjugador del Newcastle, de Inglaterra, tuvo una respuesta contundente para el integrante de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) revelando que incluso sostuvo una conversación directa con Ferrari. 'Nobby' dejó claro que no comparte la postura del actual directivo y cuestionó su intervención en el tema.

"Le dije que no salga con el papel de guardaespaldas. Que haga su trabajo, me da gusto que esté en la FPF pero que haga lo que tiene que hacer", manifestó dejando en evidencia su molestia por lo que considera una defensa innecesaria.

Asimismo, remarcó que no buscó desmerecer a Álex Valera con su análisis sino poner en contexto su nivel frente a exjugadores como Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. "Es un chico que tiene un mérito por venir del fútbol playa", subrayó.

"Le mencioné (a Jean Ferrari) que no le he ganado a nadie y es verdad, pero que él también descendió con Vallejo. Todos tenemos malas y buenas", sentenció 'Ñol' Solano.

A raíz de una opinión sobre el rendimiento de Álex Valera, se desató la polémica entre Nolberto Solano y Jean Ferrari. Este último desmereció la carrera como entrenador, mientras que 'Ñol' no se quedó callado y le respondió contundentemente.