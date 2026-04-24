Corte de luz el 25 de abril: ¿Qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados el sábado?

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin electricidad en Lima y Callao. Descubre qué distritos de la capital se verán afectados con el corte de luz el sábado 25 de abril, de acuerdo al comunicado de Pluz Energía Perú en su página oficial. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 25 de abril?

De acuerdo al anuncio de Pluz Energía Perú, diversos distritos de la capital se quedarán sin luz por determinadas horas este sábado por la realización de trabajos de mantenimiento preventivo con el fin de seguir brindando un servicio de calidad.

Es por ello que pide a los usuarios tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares. Así que si pensabas hacer trabajo remoto, verifica primero si tu zona está en la lista de las que se verán afectadas.

Distritos sin luz en Lima y Callao: Zonas y horarios

A través de su página oficial, la compañía eléctrica dio a conocer las zonas que no tendrán luz este sábado y el horario del corte:

Sin luz en Carabayllo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. de Viv. Valle Hermoso El Mirador II Mzs. A, B, C, D, E, F, LL, M, M2, N, N2, Ñ, Q, R, S, U, C.P. Las Piedritas Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Asoc. de Viv. Las Mercedes de Lomas de Carabayllo Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. San Miguel Arcángel Mz. A, Pro. Viv. Los Claveles Lomas de Carabayllo Mzs. A, B, Asoc. Viv. El Dorado Mz. R2.

En San Isidro

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Pérez Araníbar cdra. 17, Av. Octavio Espinoza cdras. 2, 3, 4, calle Juan Dellepiani cdras. 5, 6, 7, calle Godofredo García (ex Paracas) cdras. 1, 2, 3, 4, calle Paul Harris cdra. 5, calle Manuel M. Salazar cdra. 1, psje. Huaura cdra. 1, calle Cmdte. Pedro Conga cdra. 1, Av. Octavio Espinoza cdras. 2, 3, 4, calle Gral. Fco. Valle Riestra cdras. 7, 8, 9, calle Punta Negra cdra. 1, calle Tnte. Paul de Beaudiez cdra. 5, Av. Del Ejército cdra. 17, calle Atenas cdra. 1, calle Yapeyu cdra. 1, calle Maratón cdra. 3.

Sin servicio en Comas

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. 7 de Junio cdras. 6, 7, 8, 9, Jr. Gonzalo Pizarro cdras. 4, 5, Jr. Blasco Nuñez de Vela cdras. 5, 6, Jr. Mariano Ignacio Prado cdras. 5, 6, Jr. Virgen del Carmen cdras. 4, 5, Av. 28 de Julio cdra. 6, 9.

En Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Arica cdras. 1, 2, Av. Almirante Miguel Grau (ex Buenos Aires) cdras. 10, 11, Av. Saenz Peña cdra. 8, Jr. Contralmirante Villar cdra. 1, Jr. Colón cdras. 7, 8, Av. Saenz Peña cdra. 8.

Es así como al menos cuatro distritos se verán afectados con el corte de luz el sábado 25 de abril, según Pluz Energía Perú. Recuerda que la suspensión será en determinadas horas y solo en algunas zonas.