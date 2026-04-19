Luto en la televisión: Asesinan a dos integrantes de "Sin senos sí hay paraíso" en plena grabación en Colombia

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una jornada de grabación terminó en tragedia. La producción de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso" fue escenario de un ataque con arma blanca que dejó dos trabajadores muertos y varios heridos en Bogotá, Colombia, según reportes preliminares de las autoridades.

El hecho ocurrió la tarde de pasado sábado 18 de abril en el sector de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, cerca del Parque Nacional Natural Chingaza, donde el equipo realizaba grabaciones en la vía pública.

Un hombre irrumpió en el set sin previo aviso y comenzó a agredir a las personas presentes. Testigos indicaron que el atacante actuó "sin mediar palabra", generando caos inmediato entre actores, técnicos y personal de producción.

Violento ataque durante rodaje de la novela

De acuerdo con información policial, el agresor atacó inicialmente a un miembro del equipo, lo que provocó que otros intentaran intervenir para detenerlo. Sin embargo, la violencia escaló rápidamente y terminó con la muerte de dos integrantes de la producción, además del propio atacante.

Las víctimas de este violento ataque fueron identificadas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, quienes formaban parte del equipo que trabajaba en la producción de "Sin senos sí hay paraíso".

Autoridades señalaron que el atacante utilizó un objeto cortopunzante y que el caso ya es materia de investigación para esclarecer los motivos. Además, se confirmó la captura de al menos cuatro personas que estarían relacionadas con lo ocurrido.

Reacciones y exigencias de seguridad

Diversas figuras del medio se pronunciaron en redes sociales para manifestar su dolor y solidaridad con las familias de las víctimas.

Una de las primeras en pronunciarse fue Carmen Villalobos, quien da vida a Catalina Santana en la producción. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una imagen en fondo negro acompañada de un mensaje de luto, sumándose al clamor colectivo por respeto a las víctimas y sus familias.

"Silencio en el set. En memoria de los compañeros de 'Sin senos sí hay paraíso' que fallecieron hoy", compartió Carmen Villalobos.

Tras la tragedia, el gremio audiovisual colombiano expresó su indignación y preocupación por la falta de medidas de seguridad en los rodajes.

Entre las principales demandas del gremio destacan:

Evaluación de riesgos en locaciones antes de grabar

Presencia de personal de seguridad en rodajes

Coordinación con autoridades locales

Protocolos de reacción ante emergencias

El hecho también reabre el debate sobre las condiciones en las que se realizan producciones en espacios abiertos o zonas consideradas de riesgo, donde la seguridad no siempre está garantizada.